ÇOMÜ'de 'online' mezuniyet - Son Dakika

ÇOMÜ'de 'online' mezuniyet

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2019- 2020 dönemi mezunları için online mezuniyet töreni düzenlendi.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2019- 2020 dönemi mezunları için online mezuniyet töreni düzenlendi.

Pandemi sebebiyle 2019- 2020 Akademik Yılı Bahar Dönemini uzaktan gerçekleştirilen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu online mezuniyet ve yemin töreni, Meslek Yüksek Okulunun web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınladı. Törene; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ayten Dinç, mezun olan öğrenciler, akademisyenler ve öğrenci yakınları katıldı.

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, ÇOMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali Berber, Müdür Doç. Dr. Ayten Dinç ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ın açılış konuşmalarıyla devam etti. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, eğitimin belli sınırlarda değil ömür boyu devam eden bir süreç olduğunu vurgulayarak, öğrencilere Çanakkale ruhunu asla unutmamalarını ve ÇOMÜ ile bağlarını hiç koparmamalarını tavsiye etti. Tüm hocaları ve öğrencileri büyük fedakarlıklarla yetiştiren ailelerini tebrik eden ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ'nün uzaktan eğitim konusunda Türkiye'de 2'nci sırada yer aldığını bu başarının top yekün ÇOMÜ ailesine ait olduğunu belirtti.

Elektronörofizyoloji, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarında dereceye giren öğrencilerin takdim edilmesi ve mezun öğrenciler adına Sıla Ayaz tarafından yapılan konuşmanın ardından Prof. Dr. Akın Çayır eşliğinde öğrencilerimize sağlık andını okutması ile program sona erdi.

Online mezuniyet töreninde temsili kep de atıldı.


Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Sedat Murat, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 19:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇOMÜ'de 'online' mezuniyet - Son Dakika

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