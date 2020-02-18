ÇOMÜ'de 'Sıfır Atık Yönetmeliği' toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇOMÜ'de 'Sıfır Atık Yönetmeliği' toplantısı - Son Dakika

ÇOMÜ'de 'Sıfır Atık Yönetmeliği' toplantısı

7 saat önce

'Sıfır Atık Yönetmeliği' çerçevesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Belediyesi ve SUEZ Çanakkale RR Atık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından atık toplama alt yapısı ile ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

ÇOMÜ'de 'Sıfır Atık Yönetmeliği' toplantısı, System.String[]

'Sıfır Atık Yönetmeliği' çerçevesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Belediyesi ve SUEZ Çanakkale RR Atık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından atık toplama alt yapısı ile ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nilgün Ayman Öz, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Akın Alten, Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Aysun Kavcar, Suez A.Ş. Genel Müdürü Metin Suadiyeli, Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliğinden (ÇAKAB) Polat Çetin ve ÇOMÜ daire başkanları katıldı.


Toplantıda; Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Aysun Kavcar ve Suez A.Ş. Genel Müdürü Metin Suadiyeli "Tam Ölçekli Olarak İşletilecek Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi (EKAY)" ile ilgili bir sunum yaparak toplama alt yapısı hakkında bilgi verdiler.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ve teknik uzmanların ÇOMÜ'de sıfır atık sisteminin kurulması ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan altyapı hakkında bilgiler aktarmasının ardından toplantı, yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili fikir alışverişiyle sona erdi. - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:31 Kaynak: İHA
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