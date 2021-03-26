ÇOMÜ'de sürdürülebilir tekstil projesi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sürdürülebilir Tekstil Projesi toplantısı Rektörlük Senato Salonunda gerçekleşti.

Toplantıya; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, Genel Sekreter Doç. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz katıldı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, "Öğrenci yetiştirmek ve bilimsel çalışmalar yapmak kadar sosyal sorumluluk projeleri de üniversiteler için önemlidir. Sürdürülebilir Tekstil Projesi de bunlardan biri. Bu amaçla 'Sürdürülebilir Tekstil Araştırma ve Uygulama Merkezini' kurduk. Çanakkale'de bu potansiyeli geliştirip Ülkemiz ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Sürdürülebilir tekstil ile ilgili çalışmaları ve projeleri olan ÇOMÜ Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Berna İleri; Çanakkale'de ipek böceği yetiştiriciliği ve özellikle barış ipeği (peace silk/non violence silk) üretiminde önerilen proje hakkında bilgiler vererek, "Proje ile amacın kırsalda yerel ekonomiyi desteklemek, kültürel mirasın korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak" diye konuştu.

Toplantı, il müdürlükleri ile bu alanda yapılacak işbirlikleri konusunda fikir alışverişleriyle son buldu. - ÇANAKKALE