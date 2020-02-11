ÇOMÜ'de Tahirova süt koyunu, bir batında 4 yavru doğurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇOMÜ'de Tahirova süt koyunu, bir batında 4 yavru doğurdu - Son Dakika

ÇOMÜ'de Tahirova süt koyunu, bir batında 4 yavru doğurdu

6 saat önce

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Çiftliği'nde yetiştirilen 'Tahirova' ırkı süt koyunu tek batında 4 yavru dünyaya getirdi.

ÇOMÜ'de Tahirova süt koyunu, bir batında 4 yavru doğurdu, System.String[]

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Çiftliği'nde yetiştirilen 'Tahirova' ırkı süt koyunu tek batında 4 yavru dünyaya getirdi.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Hayvansal Üretim Uygulama ve Araştırma Birimi'nde 2020 yılı doğum sezonunda şu ana kadar doğum yapan 51 koyun 102 kuzu dünyaya getirdi. Buna göre doğuran koyun başına kuzu verimi 2 olarak gerçekleşti.

'SAĞLIKLI BİR  'TAHİROVA' GENOTİPİ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Hayvansal Üretim Uygulama ve Araştırma Birimi yetkilisi Doç. Dr. Cemil Tölü, söz konusu koyun ırkıyla ilgili ÇOMÜ Ziraat Fakültesi'nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Tahirova adıyla anılan koyun ırkı; yıllar önce Almanya'dan getirilen Alam süt koyunu olarak bilinen Ost Friz koyununun, yerli ırktan Kıvırcık koyunu ile melezlenmesi yoluyla elde ediliyor. Tahirova yüzde 75 Ost Friz ve yüzde 25 Kıvırcık kan derecesine sahip bir ırk. Bu ırkı çalışmak için yürütücülüğü üstlendiğim Süt Koyunculuğunu Geliştirme Projesi'ni hazırladık ve bu proje BAP desteği aldı. Proje ile birlikte Tahirova (Karacabey TİGEM'den alınan) ve Ost Friz (Almanya'dan getirilen) koyunları ile 'çevirme melezlemesi' yoluyla yüksek düzeyde Ost Friz kan derecesine sahip, süt ve döl verimi yüksek, erken gelişerek erken damızlıkla kullanılabilen sağlıklı bir 'Tahirova' genotipi oluşturma çalışmaları devam ediyor" dedi.

'SÜT KOYUNU GENOTİPİNDE DE MARKA OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLEMEKTEYİZ'

Doç. Dr. Cemil Tölü, Tahirova koyunlarının verimliliği artırdığını belirterek, "Çiftliğimizde yetiştirilen Tahirova genotipimiz yüzde 75-98 Ost Friz ve hatta yüzde 100 saf Ost Friz koyunlarımız olduğu için döl verimi doğuran koyun başına 1,6-2,0 (yüzde 160-200) kuzu arasında değişmesi bekleniyor. Zira Ost Friz koyunlarında döl verimi yüzde 205 olarak bilinmektedir. Dolayısıyla birimdeki koyunların Ost Friz kan dereceleri arttıkça döl verimi artmaktadır. Ancak döl verimine genetiğin yanında bakım-besleme, koç-koyun eşleştirme düzenlemeleri vb. çevre koşulları da etkili olmaktadır. Birimde, Zootekni Bölümü ağırlıklı olmak üzere Ziraat Fakültesi ve diğer birim öğrencilerinin lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim çalışmaları, araştırma projeleri ve çiftçilere yönelik demonstrasyon uygulamaları yapılmaktadır. Birimde Türk Saanen keçileriyle birlikte yetiştirilen Tahirova koyunlarının ihtiyaç fazlası 'damızlık' ve 'elit' nitelikli olarak yetiştiricilerimize arz edilmektedir. Yetiştiricilerimizden büyük ilgi gören damızlıklarımız 5-6 bin TL'ye kadar varan fiyatlarla satılabilmektedir. Birimimizde benzer yaklaşımla geliştirilen 'Türk Saanen"' genotipinde ülkemizde 1 numaralı marka olduğumuz gibi, süt koyunu genotipinde de marka olma yolunda hızla ilerlemekteyiz" diye konuştu.


Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hertha Berlin'in teknik direktörü Jürgen Klinsmann görevinden istifa etti
Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi

Son Dakika Haberleri
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 17:39:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇOMÜ'de Tahirova süt koyunu, bir batında 4 yavru doğurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]