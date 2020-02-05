ÇOMÜ'den engelli ve hamile personele izin - Son Dakika

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde görev yapan hamile ve engelli tüm personellere, yarın il genelinde beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle 1 günlük idari izin verildi.



Üniversiteden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Üniversitemizde görev yapan tüm engelli ve hamile personel ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, olumsuz hava şartları sebebiyle 06.02.2020 tarihinde idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.



Çanakkale'de yarın yağmur ve kar yağışı bekleniyor. - ÇANAKKALE