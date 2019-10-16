ÇOMÜ'den eski TBMM Başkanı Kahraman'a fahri doktora

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) 2019-2020 akademik yılı açılış töreninde, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski başkanlarından İsmail Kahraman'a fahri doktora unvanı verildi.

Troia Kültür Merkezi'ndeki törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, daire müdürleri, rektör yardımcıları, akademisyen ve öğrenciler katıldı.



ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu tarafından sema gösterisi sunulmasının ardından, üniversitenin tanıtım filmi izlendi.



Törende "Eğitimimizde ve Öğretimimizde Gelişmeler" başlıklı açılış dersini veren İsmail Kahraman, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, terör koridorunu yok etmek amacıyla Türkiye'nin mücadele ettiğini söyledi.

Bölgeye barış ve huzurun gelmesi için çaba gösterildiğini ifade eden Kahraman, "Peygamber ocağı şanlı ordumuzun istenilen hedefleri gerçekleştirmesini niyaz ediyorum. Cenabıhak muvaffak kılsın." dedi.

ÇOMÜ'nün Türkiye'nin iyi üniversitelerinden biri olduğunu kaydeden Kahraman, "1992'den günümüze kadar geçen 27 yılda büyük mesafeler katedildi. Bölgesel bir üniversiteden uluslararası camiada tanınan güçlü bir devlet üniversitesi seviyesine ulaştı. Bugün 17 fakülte, 5 yüksekokul, meslek yüksekokulları, araştırma ve uygulama merkezleriyle, 80 akademik birime ulaşan yapısıyla yükseköğretime büyük hizmetler verilmekte. İlim ve irfanımıza büyük katkılar sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat da üniversitenin yıllar içinde büyüdüğünü ve başarılı bir okul haline geldiğini ifade etti.

Murat, ÇOMÜ'nün patent alma başvurusunda ve tescil bakımından 170 üniversite arasında 2'nci sırada bulunduğunu ve başarıları devam ettireceklerini aktardı.

Törende ÇOMÜ senato kararı okunarak, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat tarafından TBMM 27. Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi İsmail Kahraman'a siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında fahri doktora unvanı verildi, üniversite cübbesi giydirildi ve kimliği takdim edildi.