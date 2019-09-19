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ÇOMÜ, Hababam Sınıfı'nın yaşayan efsanelerini ağırladı

1 saat önce

Hababam Sınıfı filminin yaşayan efsaneleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencileri ile buluştu.

ÇOMÜ, Hababam Sınıfı'nın yaşayan efsanelerini ağırladı, System.String[]

Hababam Sınıfı filminin yaşayan efsaneleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencileri ile buluştu.


Eğitim Fakültesi Seminer Salonunda gerçekleşen programa ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Dekan Prof. Dr. Salih Zeki Genç ve öğrenciler katıldı. Dekan Prof. Dr. Salih Zeki Genç, "Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyeleri olarak öğrencilerimize Hababam Sınıfı gibi öğretmenliği ön plana çıkaran filmleri izlemelerini tavsiye ediyoruz" diyerek, Hababam Sınıfının yaşayan efsaneleriyle buluşmuş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.


Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ise gönüllere uzun yıllardır taht kuran ve hiçbir zaman etkisi kolay kolay kaybolmayacak Hababam Sınıfı filmine imza atan sanatçıları ÇOMÜ'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Hababam Sınıfı filminde sevginin, muhabbetin, birlikte hareket etmenin ne kadar önemli olduğu anlatıldı. Gönlümüzde öyle bir yeri var ki ne zaman izlesek aynı tatla izlemeye davam ediyoruz. Eğitimle ilgili önemli mesajlar verildi. Filimde rol almış ancak vefat etmiş sanatçılarımıza Allah'tan rahmet, aramızda olan sanatçılarımıza ise sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum" dedi.


Açılış konuşmalarının ardından Hababam Sınıfı oyuncuları kısaca kendilerini tanıtarak, Çanakkale'de ve ÇOMÜ'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti ve öğrencilerden gelen soruları cevapladı. - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:53 Kaynak: İHA
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