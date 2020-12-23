ÇOMÜ heyetinden Gelibolu Belediyesine ziyaret - Son Dakika

ÇOMÜ heyetinden Gelibolu Belediyesine ziyaret

23.12.2020 14:51
ÇOMÜ heyetinden Gelibolu Belediyesine ziyaret, System.String[]

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kanten, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ı ziyaret etti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kanten, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, "1915 Çanakkale Köprüsü" hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Prof. Dr. Selahattin Kanten, yol ve köprülerin bir medeniyet göstergesi olduğu belirterek, bunların ekonomiye çok büyük katkı sağlayan ihtiyaçlar olduğunu söyledi.

Köprü tamamlandığında sadece Gelibolu ve Lapseki'de yaşayanların değil, diğer yakın olan il ve ilçelerin de bundan yararlanacağını vurgulayan Kanten, şunları kaydetti:

"1915 Çanakkale Köprü projesi 324 kilometrelik Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun kilit parçasını oluşturuyor. Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük kara yolu ulaştırma filosuna sahip olması ve Türk lojistik sektörünün gelişimi gözönüne alındığında; Çanakkale 1915 Köprü Projesi'nin taşıdığı stratejik önem ve katkılar şu şekilde özetlenebilir: Çanakkale 1915 Köprü Projesi Türkiye'nin ulaştırma ve lojistik alanında yakın geçmişte gerçekleştirmiş olduğu; Marmaray, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hızlı tren hatları, lojistik üsler, Uluslararası İstanbul Havalimanı, otoyollar, yeni ipek yolu gibi stratejik yatırım zincirlerinin önemli bir halkasını oluşturmaktadır."

Kanten, proje sayesinde, Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli batı-doğu aksında yoğunlaşan trafik yükünün Marmara Denizi'nin batı kıyısından güney yönüne doğru dengeleneceğini sözlerine ekledi.

Mustafa Özacar, Çanakkale, Gelibolu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇOMÜ heyetinden Gelibolu Belediyesine ziyaret - Son Dakika


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