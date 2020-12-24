ÇOMÜ ile İŞKUR arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Çalışma ve İş Kurumu Çanakkale İl Müdürlüğü (İŞKUR) arasında üniversite öğrencilerine yönelik "İŞKUR Kampüs hizmetlerinin sunulmasına ilişkin işbirliği protokolü" imzalandı.

ÇOMÜ Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde protokol, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ve İŞKUR İl Müdürü Vekili Mehmet Uğur Yavuz tarafından imzalandı.

Protokol, ÇOMÜ bünyesinde kurulacak İŞKUR Kampüs noktasında, Çanakkale İŞKUR İş Kulübü'nün aktifliği daha da arttırılarak öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat ve görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda düzenlenecek eğitimleri kapsayacak.

Öğrencileri çalışma hayatına hazırlayacak desteğin verilmesini öngören protokole göre İş Kulübü görüşme odaları Çanakkale İş Kulübü liderleri ve öğrencilerin kullanımına sunulacak.

Törende, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Çanakkale SGK İl Müdürü Hilmi Ercan ve Biga İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Uzuner de hazır bulundu.