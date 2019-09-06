ÇOMÜ ile Tarihi Alan Başkanlığı arasındaki iş birliği genişliyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında daha önce 2 kez imzalanan iş birliği yeni bir protokolle daha da genişledi.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in imzaladığı protokol uyarınca başkanlığın sorumluluk sahasında ve sorumluluklarına dair yürüttüğü çalışmalarda başkanlık ve üniversite arasında işbirliği hedefleniyor. Buna göre Çanakkale Savaşları ve tarihi alana dair hazırlanan akademik ve bilimsel çalışmalar üniversite öğretim üyeleri ve başkanlığın görevlendirdiği uzmanlardan oluşacak ortak yayın komisyonu tarafından yürütülecek.



Başkanlık tarafından Çanakkale Muharebeleri ve Tarihi Alana dair yapılacak her türlü işlem, çalışma ve proje ve benzeri konularda ihtiyaç duyulduğu takdirde üniversite, akademik danışmanlık konusunda katkı sağlayacak. Üniversite ve başkanlık bünyesinde bulunan kütüphaneler ve arşivler başkanlık personeli ve üniversite öğretim üyeleri ile lisansüstü öğrencilerince müştereken kullanılabilecek. 1. Dünya Savaşında Çanakkale cephesi ve üarihi alana dair düzenlenecek kongre, sempozyum, sergi, çalıştay ve panellerde iki kurum paydaş olarak yer alacak.



Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen, her iki kurum personeli ve idarecilerinin katıldığı imza protokolünde konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, tarihi alanın tanıtılmasının Türkiye için önemine dikkat çekerek, "Bütün dünyada Çanakkale savaşlarının çok iyi bilinmesi gerekiyor. Çanakkale kültür, tarih ve sanat şehri olarak vizyonda olması gerekir. Gençlerimize tarih bilinci vermeye çalışalım. Bu yıl başlattığımız bir projeyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne yeni gelen tüm öğrencilerimize tarihi alanı gezdirmeyi hedefliyoruz" dedi.



Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise, "Çanakkale'mize yapılan her hizmetin vatan hizmeti olduğunu düşünüyoruz. Şehrimizde ÇOMÜ gibi artık uzmanlaşmış bir kurumumuz var. Buradaki hocalarımız bizlere büyük katkılar veriyorlar. Bu sayede ortaya güzel işler çıkartıyoruz. İşbirliğimizin daha da gelişmesini arzu ediyorum" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE