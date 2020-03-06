ÇOMÜ Kadın Tenis Takımı 45 üniversite arasından 3. oldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Özdemir Atar antrenörlüğündeki ÇOMÜ Kadın Tenis Takımı Türkiye Üniversiteler Arası Tenis Turnuvasını 3. olarak önemli bir başarıya imza attı.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından Antalya'da düzenlenen turnuvaya 45 üniversite katıldı. ÇOMÜ Kadın Tenis Takımı turnuvayı ilk 3 sıra içinde tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. - ÇANAKKALE