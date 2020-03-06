ÇOMÜ Kadın Tenis Takımı 45 üniversite arasından 3. oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor ÇOMÜ Kadın Tenis Takımı 45 üniversite arasından 3. oldu - Son Dakika Spor

ÇOMÜ Kadın Tenis Takımı 45 üniversite arasından 3. oldu

6 saat önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Özdemir Atar antrenörlüğündeki ÇOMÜ Kadın Tenis Takımı Türkiye Üniversiteler Arası Tenis Turnuvasını 3. olarak önemli bir başarıya imza attı.

ÇOMÜ Kadın Tenis Takımı 45 üniversite arasından 3. oldu, System.String[]

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Özdemir Atar antrenörlüğündeki ÇOMÜ Kadın Tenis Takımı Türkiye Üniversiteler Arası Tenis Turnuvasını 3. olarak önemli bir başarıya imza attı.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından Antalya'da düzenlenen turnuvaya 45 üniversite katıldı. ÇOMÜ Kadın Tenis Takımı turnuvayı ilk 3 sıra içinde tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. - ÇANAKKALE

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:37 Kaynak: İHA
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