ÇOMÜ Kampüs FM yayınlarında, Halil Sezai parçalarına yer vermeyecek - Son Dakika

ÇOMÜ Kampüs FM yayınlarında, Halil Sezai parçalarına yer vermeyecek

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde yayın yapan Kampüs FM, geçtiğimiz gün 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp eden ve ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun şarkılarını yayınlamama kararı aldı.

ÇOMÜ Kampüs FM yayınlarında, Halil Sezai parçalarına yer vermeyecek, System.String[]

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde yayın yapan Kampüs FM, geçtiğimiz gün 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp eden ve ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun şarkılarını yayınlamama kararı aldı.

İstanbul Tuzla'da 15 Eylül'de, Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler ortaya çıkan Halil Sezai Paracıkoğlu'na bir tepki de ÇOMÜ Kampüs FM'den geldi. 8 yıldır yayın yapan ve 3 defa 'Türkiye'nin En İyi Üniversite Radyosu' ödülü alan Kampüs FM, ünlü şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun şarkılarını yayınlamama kararı aldı. Yaşanan gelişmelerin ardından ÇOMÜ Kampüs FM yönetimi Halil Sezai Paracıkoğlu'nun şarkılarını yayınlarından kaldırdı. Kampüs FM yönetimi bu kararını sosyal medya hesaplarından da dinleyicilerine duyurdu.

'TÜRK MİLLETİ'NİN DEĞERLERİNE DOKUNACAK HİÇBİR TAVRA MÜSAHAMA ETMEYECEĞİZ'

ÇOMÜ Kampüs FM Sosyal Medya Birimi Sorumlusu Sercan Değirmenci, "Biz Kampüs FM yönetimi olarak dijitalleşen bu çağda aynı zamanda hem geleneklerimize bağlı hem de yenilikçi bir radyo olarak yayın hayatımıza devam ediyoruz. Tabi ki hiçbir zaman eskiden de kopmuyoruz. Büyüklerimize saygılı olmak ve küçüklerimizi yine sevmek bizim ilkemizdir. Biz bunu benimsiyoruz. Sanatçılarımızın da tabi ki toplumumuza örnek olması gerektiğini düşünüyoruz. Örnek verirsek Neşet Ertaş'ın bir konserinde; 'Ayıp olmazsa ceketimi çıkarabilir miyim' diye dinleyicilerine sorduğu o durumdan bugün işte Halil Sezai'nin gerçekleştirdiği bu duruma kadar gelmiş bulunmaktayız. Tabi ki Kampüs FM olarak bu duruma bir tepkimiz olmalıydı. Bu nedenle Halil Sezai'nin şarkılarını Kampüs FM'de yer vermeme ve çalmama kararı aldık. Türk Milleti'nin değerlerine dokunacak hiçbir tavra müsamaha etmeyeceğimizi de aldığımız bu kararla tekrar dinleyicilerimize göstermiş olduğumuzu düşünüyoruz. Bundan sonra da yine aynı sağduyuyla dinleyicilerimizle buluşmaya devam edeceğiz" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇOMÜ Kampüs FM yayınlarında, Halil Sezai parçalarına yer vermeyecek - Son Dakika

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