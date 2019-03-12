Son Dakika Haberleri: Çomü'lü Akademisyen Avrupa Komisyonu Değerlendirme Uzmanı Oldu

Çomü'lü Akademisyen Avrupa Komisyonu Değerlendirme Uzmanı Oldu

50 dakika önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman, Avrupa Komisyonu değerlendirme uzmanlığına seçildi.

Çomü'lü Akademisyen Avrupa Komisyonu Değerlendirme Uzmanı Oldu, System.String[]
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman, Avrupa Komisyonu değerlendirme uzmanlığına seçildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre Eryaman, Avrupa Birliği tarafından 2019 için fonlanan "Yüksek Öğretimin Modernizasyonu, İnovasyon ve Araştırma Temelli Üniversite-Sektör" iş birliği alanlarına yönelik proje başvurularını değerlendirme, raporlama ve süreç analizleri gerçekleştirmek üzere Avrupa Komisyonu değerlendirme uzmanlığına getirildi.

Prof. Dr. Eryaman, bu kapsamda Brüksel'de düzenlenecek komisyon toplantılarına katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:41 Kaynak: AA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Eryaman, Teknoloji
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