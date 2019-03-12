Çomü'lü Akademisyen Avrupa Komisyonu Değerlendirme Uzmanı Oldu
50 dakika önce
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman, Avrupa Komisyonu değerlendirme uzmanlığına seçildi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman
, Avrupa
Komisyonu değerlendirme uzmanlığına seçildi.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre Eryaman, Avrupa Birliği
tarafından 2019 için fonlanan "Yüksek Öğretimin Modernizasyonu, İnovasyon ve Araştırma Temelli Üniversite-Sektör" iş birliği alanlarına yönelik proje başvurularını değerlendirme, raporlama ve süreç analizleri gerçekleştirmek üzere Avrupa Komisyonu değerlendirme uzmanlığına getirildi.
Prof. Dr. Eryaman, bu kapsamda Brüksel
'de düzenlenecek komisyon toplantılarına katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:41 Kaynak: AA
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