ÇOMÜ'lü gençler Şırnak'a uzandı - Son Dakika

Şırnak'ın Merkez ilçesine bağlı Sucular İlköğretim Okulu için miniklere bot, mont ve kırtasiye malzemesi tedarik edildi. Kısa süre önce başlatılan yardım kampanyasına çok sayıda destek geldi. Gönüllü öğrenciler, miniklerin hediyelerini hazırlayarak kargolama işlemini tamamladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi adı altında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinde bir mutlu son daha yaşandı. Şırnak'ın Merkez ilçesinde bulunan Sucular İlköğretim Okulu'nda eğitim gören minklere bot, mont ve kırtasiye desteği sağlandı. 30 Kasım tarihinde başlatılan bot, mont ve kırtasiye ihtiyaçları ÇOMÜ'lü gönüllüler tarafından miniklere ulaştırıldı. Minikler için buluşan gönüllü öğrenciler; bot, mont ve kırtasiye malzemelerini paketleyerek hediyeleri kargoya teslim ettiler. Etkinliğe Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde bulunan farklı fakülte ve bölümde eğitim gören çok sayıda öğrenci katıldı.

Soğuk kış aylarının başlaması ile artan kış ihtiyaçları Sosyal Sorumluluk Projelerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hicran Özlem ILGIN ve Öğr. Gör. Şaziye Ceren ULUPINAR önderliğinde; Hilal Aydın ve Merve Kırık tarafından düzenlenen kampanya kısa sürede tamamlandı. Her bir öğrenciye özel olarak gönderilen bot ve montların yanı sıra; defter, kalem, kuru boya gibi temel kırtasiye malzemeleri de paketlendi.