Son Dakika Haberleri: Çomü'nün AB Projesi Atina'da Tanıtıldı

Çomü'nün AB Projesi Atina'da Tanıtıldı

14 dakika önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) yeni AB projelerinden olan "Yaşlılarda Ötekileştirmeyi ve Dışlanmayı Önlemek İçin Dijital Sağlık Okuryazarlığının Artırılması " projesinin ilk toplantısı Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapıldı.

Çomü'nün AB Projesi Atina'da Tanıtıldı, System.String[]
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) yeni AB projelerinden olan "Yaşlılarda Ötekileştirmeyi ve Dışlanmayı Önlemek İçin Dijital Sağlık Okuryazarlığının Artırılması " projesinin ilk toplantısı Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapıldı.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yunanistan, Avusturya, İtalya, Portekiz ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden üniversite, enstitü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya ÇOMÜ'yü temsilen Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Çelik, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Alper Şener ve Doç. Dr. H. Fatih Aşgün katıldı.

Toplantıda, Avrupa'da giderek artan yaşlı nüfusun sağlık sorunlarına yönelik dijital dayanışma platformlarının oluşturulması tartışıldı.


Projenin içeriğine dair bilgiler veren Prof. Dr. Kemal Çelik, şunları kaydetti:

"Günümüzde genel olarak Avrupalılar daha uzun yaşamakta, bu yüzden sağlık ve sosyal bakım maliyetleri 2050 yılında AB GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 9'una kadar artacak. Üniversitemizin koordine ettiği bu projede temel amaç, bilgi işlem teknolojilerinin (BİT) özellikle mali kontrol alanında iyi kullanıldığında sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinde önemli destekler sağlayabileceğini biliyoruz ancak bireylerin özel yaşamlarında mesleki pratikleriyle BİT ürünlerini ve hizmetlerini nitelikli yaşlanmak için etkin kullanabilmelerinin öğretilmesi gerekir. İşte bu bağlamda BİT, yaşlı Avrupalı vatandaşlara sağlık ve nitelikli yaşlanma için daha iyi ve daha ucuz hizmetler sunarak katkıda bulunabilecek önemli bir alternatiftir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:24 Kaynak: AA

Yunanistan, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Avrupa Birliği, Güncel
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