ÇOMÜ'nün "Erasmus Plus Projesi" başarısı - Son Dakika

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) ortağı olduğu Avrupa Birliği (AB) projesine 215 bin 135 Avro destek geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Vrije Universiteit Brussel koordinatörlüğünde ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Arslan yürütücülüğünde, Doç. Dr. Mehmet Ali İçbay, Öğretim Görevlisi Kadir Tuncer ve doktora öğrencisi Miray Doğan'ın katkılarıyla hazırlanan "Erasmus + Stratejik Ortaklıklar Yükseköğretim Projesi"nin 215 bin 135 Avro bütçe ile Belçika Ulusal Ajansı (EPOS) tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Proje ile geleneksel eğitim bilimleri uygulamalarının uzaktan öğretim uygulamalarına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Geleneksel öğretim uygulamalarının dijital ortamda da etkili ve verimli olarak işe koşulacağını araştıran çalışma, dijital pedagolojinin gelişimine katkı sağlayacak ve 24 ay sürecek.