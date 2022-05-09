ÇOMÜ, 'KURUMSAL AKREDİTASYON' İLE ULUSLARARASI DÜZEYDE TANINIRLIĞINI ARTIRDI - Son Dakika

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Türkiye'deki 210 üniversite arasından tüm birimleriyle birlikte uluslararası tanınırlığa sahip biçimde kurumsal akreditasyon alan ilk 16 yükseköğretim kurumu arasına girerek, önemli bir başarı elde etti.

ÇOMÜ, 2021 yılı Nisan ayında Kurumsal Akreditasyon için Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) başvurdu. YÖKAK değerlendirmesi sonrası bu yıl 27 Nisan tarihinde ÇOMÜ'nün Kurumsal Akreditasyon aldığı duyuruldu. Böylece Türkiye'deki 210 üniversite arasında Kurumsal Akreditasyon almaya hak kazanan 16 üniversiteden birisi ÇOMÜ oldu.

YÖKAK, ilk olarak 2020 yılında başladığı Kurumsal Akreditasyon uygulaması kapsamında başvuru yapan 60 üniversiteden 11'ini akredite etti. 2021 yılından ise 23 üniversite başvuru yaparken, bunlardan 5'i akredite edildi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Okhan Akdur ile Prof. Dr. Pelin Kanten ve Genel Sekreter Ayhan Monus ile birlikte Senato Salonu'nda basın toplantısı düzenleyerek, Kurumsal Akreditasyon alınmasını değerlendirdi. Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, "Önemli bir hedefimiz araştırma üniversitesi olmak ve kurumsal akreditasyon hedefini gerçekleştirmekti. Türkiye'deki 210 üniversite arasında kurumsal akreditasyonda başarı gösteren 16 üniversite bulunuyor. Artık uluslararası düzeyde tanınır hale geldik. Kurumsal Akreditasyon, üniversite tercihler kılavuzunda yer alacak, öğrencilerin bizi daha fazla tercih etmesini sağlayacak. Bizi üniversiteler arasında daha prestijli bir konuma getirdi. Hocalarımızda büyük bir heyecan meydana geldi. Motivasyonumuz daha hızlı bir şekilde artacaktır. Bundan sonra olağanca hızında kalite çalışmalarımıza devam edeceğiz. En önemlisi eğitimde, araştırma faaliyetlerinde bize önemli bir ivme kazandıracaktır. Son yıllarda öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite haline geliyoruz. Biz bu kurumsal akreditasyonun dışında birçok programımızı da akredite etmeye başladık. Dolayısıyla bunlar da bizim tanınırlığımızı, görünürlüğümüzü biraz daha ön plana çıkaracaktır. Katlanarak bu başarının artacağına inanıyoruz. Bu kalite çalışmaları sonucunda önümüzdeki günlerde veya yıllarda ÇOMÜ çok daha farklı bir yere gelecektir" dedi.

Daha sonra ise ÇOMÜ Kalite Güvence Komisyonu Üyesi ve Kurumsal Akreditasyon Sorumlusu Öğretim Görevlisi Ergül Söylemezoğlu tarafından Kurumsal Akreditasyon ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.