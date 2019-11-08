Son Dakika Haberleri: ÇOMÜ Öğrenci Topluluklarından Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu'na ziyaret
Son Dakika Güncel ÇOMÜ Öğrenci Topluluklarından Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu'na ziyaret

ÇOMÜ Öğrenci Topluluklarından Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu'na ziyaret

7 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) ziyarete gelen 62 Öğrenci Topluluğu Başkanını ve Yönetimini, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) misafir etti.

ÇOMÜ Öğrenci Topluluklarından Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu'na ziyaret, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) ziyarete gelen 62 Öğrenci Topluluğu Başkanını ve Yönetimini, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) misafir etti.


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Ülkemizin yükselen yıldızı, Çanakkale'mizin gururu ÇOMÜ Öğrenci Konsey Başkanlığı öncülüğünde 130 enerji dolu genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Onların fikirlerini değerlendirerek, taleplerini not aldık. Gençlerimizin heyecanı ve düşünceleriyle geleceğimizin aydınlık olduğuna bir kez daha şahit olduk" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Jülide İskenderoğlu, Bülent Turan, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:59 Kaynak: İHA
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