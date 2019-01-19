Son Dakika Haberleri: Çomü Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlendi

Çomü Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlendi

59 dakika önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Personel Daire Başkanlığı tarafından, üniversite idari personeline hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Çomü Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlendi, System.String[]
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Personel Daire Başkanlığı tarafından, üniversite idari personeline hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

İki hafta boyunca 2 ayrı gruba yönelik düzenlenen ve 38 saat süren hizmet içi eğitim programında ÇOMÜ personeline, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan Bilgisayar Mühendisi Volkan Sağlık tarafından word ve excel programları eğitimi, Bilgisayar Mühendisi Murat Eser tarafından ÜBYS eğitimi, Sosyal Bilimler MYO Öğr. Gör. Cumhur Erdönmez tarafından resmi yazışma kuralları ve protokol kuralları, Araştırma Hastanesi Hemşiresi Nurcan Manav tarafından toplu alanlarda temizlik ve hijyen eğitimi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan Uzman Psikolog Serdar Topal ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Engin Çağlak tarafından halkla ilişkiler ve iletişim, İç Denetim Birimi'nden İç Denetçi Dr. Adem Yaman tarafından 657 sayılı devlet memurları kanunu ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ve 4857 sayılı iş kanunu eğitimi verildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

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