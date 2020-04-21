ÇOMÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda, günlük 380 koronavirüs testi sonuçlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇOMÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda, günlük 380 koronavirüs testi sonuçlanıyor - Son Dakika

ÇOMÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda, günlük 380 koronavirüs testi sonuçlanıyor

6 saat önce

SAĞLIK Bakanlığı'nca koronavirüs (Covid-19) moleküler tanı testleri için yetkilendirilen merkezlerden biri olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, günde ortalama 380 test sonuçlandırıyor.

ÇOMÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda, günlük 380 koronavirüs testi sonuçlanıyor, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı'nca koronavirüs (Covid-19) moleküler tanı testleri için yetkilendirilen merkezlerden biri olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, günde ortalama 380 test sonuçlandırıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs ile mücadelede ÇOMU Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Covid-19 moleküler tanı testlerini yapmak için Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirildi. Hızlı real-time PCR kitleri ile 24 saat kesintisiz faaliyet gösteren ÇOMÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 8 ile 24 saat arasında günde ortalama 380 test sonuçlandırarak vatandaşlara hizmet ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen hızlı real-time PCR kitlerinin yanı sıra Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi ve Gestaş'ın 150 bin TL'lik desteğiyle alınan ikinci real-time PCR cihazı ile ÇOMÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı iki cihazla birlikte testleri sonuçlandırma süreleri kısaldı. Laboratuvarda 20 Nisan tarihine kadar il genelinden gelen bin 382 adet numune analiz edilerek çıkan sonuçlar ve testler, kalite kontrol adımlarında yeterlilik sağladıkları görülerek raporlanıyor. Tüm biyogüvenlik önlemlerinin alındığı, birbirinden tamamen ayrılmış alanlarda işlem yapan alanında uzman 1 profesör, 1 öğretim görevlisi ve 5 teknik personelin görev yaptığı ÇOMÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda Prof. Dr. Alper Akçalı ve Öğretim Görevlisi Dr. Aslı Kiraz gözetim ve denetiminde çalışmalar mesai kavramı gözetmeksizin devam ediyor.


Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 05:38 Kaynak: DHA

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