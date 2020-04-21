ÇOMÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda, günlük 380 koronavirüs testi sonuçlanıyor - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nca koronavirüs (Covid-19) moleküler tanı testleri için yetkilendirilen merkezlerden biri olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, günde ortalama 380 test sonuçlandırıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs ile mücadelede ÇOMU Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Covid-19 moleküler tanı testlerini yapmak için Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirildi. Hızlı real-time PCR kitleri ile 24 saat kesintisiz faaliyet gösteren ÇOMÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 8 ile 24 saat arasında günde ortalama 380 test sonuçlandırarak vatandaşlara hizmet ediyor.