ÇOMÜ, Trakya bölgesinde kurumsal akreditasyonu olan ilk ve tek üniversite oldu - Son Dakika
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ÇOMÜ, Trakya bölgesinde kurumsal akreditasyonu olan ilk ve tek üniversite oldu

09.05.2022 18:10

ÇOMÜ, Trakya bölgesinde kurumsal akreditasyonu olan ilk ve tek üniversite olduÇANAKKALE Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 30'uncu yılında Türkiye'deki 210 üniversite arasında uluslararası tanınırlığa sahip biçimde kurumsal akreditasyon alan ilk 16 yükseköğretim kurumu arasına girdi.

ÇOMÜ, Trakya bölgesinde kurumsal akreditasyonu olan ilk ve tek üniversite oldu

ÇANAKKALE Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 30'uncu yılında Türkiye'deki 210 üniversite arasında uluslararası tanınırlığa sahip biçimde kurumsal akreditasyon alan ilk 16 yükseköğretim kurumu arasına girdi. ÇOMÜ, aynı zaman Trakya Üniversiteler Birliğinin ve Adım Üniversiteleri birliğinin akredite alan ilk ve tek üniversitesi oldu.

ÇOMÜ, YÖKAK (Yurt içi ve yurt dışından) yetkilendirilen bağımsız dış değerlendiricilerce değerlendirilerek kurumun tüm birimleriyle uluslararası tanınırlığa sahip oldu. Türkiye'de 210 üniversite arasında ilk 16'ya giren ÇOMÜ, aynı zamanda Trakya Üniversiteler Birliğinin ve Adım Üniversiteleri Birliğinin akredite alan ilk ve tek üniversitesi oldu.

"ÇOMÜ uzaktan eğitim konusunda en başarılı 2'nci üniversite olarak ilan edildi"

Konuyla ilgili bugün ÇOMÜ rektörlük binası senato salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Burada bir konuşma yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, akreditasyon sayesinde öğrencilerin daha çok ÇOMÜ'yü tercih etmeye başlayacaklarını belirterek; "Geniş bir öğrenci kitlesi üzerinden yapılan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan bir araştırmada ÇOMÜ'nün uzaktan eğitim konusunda en başarılı 2'nci üniversite olarak ilan edildi. Birincisi Abdullah Gül Üniversitesi. Öğrenci sayısı az, teknolojik imkanları bol ama ÇOMÜ, uzaktan eğitim konusunda süreci çok iyi yönetti. Tabii ki personel, hocalar ve yöneticilerimiz bu süreçte çok güzel bir sınav verdiler. Öğrenci memnuniyetinin çok üst düzeyde olduğu bir üniversite olduk. Öğretim üyelerinin de memnuniyetinin çok yüksek olduğu üniversiteler arasında. Biz buna çok önem veriyoruz. Kurum kültürünü yerleştirebilmek için üniversitemizde çok esaslı çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"Son yıllarda öğrencilerin tercih ettiği üniversiteler haline geliyoruz"

Üniversitenin uluslararası düzeyde tanınır hale geldiğini de sözlerine ekleye Rektör Murat, "

Üniversite tercihler kılavuzunda yer alacak, öğrencilerimizin bizi daha çok tercih etmesini sağlayacağız. Hocalarımızda büyük bir heyecan meydana geldi. Bundan sonra motivasyonumuz daha hızlı bir şekilde artacaktır ve kalite süreci bitmeyen bir süreçtir. Bundan sonra olağanca hızında kalite çalışmalarımıza devam edeceğiz. En önemlisi eğitimde araştırma faaliyetlerinde bize önemli bir ivme kazandıracaktır. Son yıllarda öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite haline geliyoruz. Biz bu kurumsal akreditasyonun dışında birçok programımızı da akredite etmeye başladık. Dolayısıyla bunlar da bizim tanınırlığımızı, görünürlüğümüzü biraz daha ön plana çıkaracaktır. Katlanarak bu başarının artacağına inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde veya yıllarda ÇOMÜ çok daha farklı bir yere gelecektir" diye konuştu.

ÇOMÜ, Trakya bölgesinde kurumsal akreditasyonu olan ilk ve tek üniversite oldu
ÇOMÜ, Trakya bölgesinde kurumsal akreditasyonu olan ilk ve tek üniversite oldu
ÇOMÜ, Trakya bölgesinde kurumsal akreditasyonu olan ilk ve tek üniversite oldu
ÇOMÜ, Trakya bölgesinde kurumsal akreditasyonu olan ilk ve tek üniversite oldu

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Trakya Bölgesi, Üniversite, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ÇOMÜ, Trakya bölgesinde kurumsal akreditasyonu olan ilk ve tek üniversite oldu - Son Dakika


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