Çomü Tüp Bebek Merkezi Hizmete Giriyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezinin kısa bir süre içinde hizmete başlayacağı bildirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezinin kısa bir süre içinde hizmete başlayacağı bildirildi.



ÇOMÜ'den yapılan açıklamaya göre, yakın zamanda, alanında uzman öğretim üyeleri ve son teknoloji ile donatılmış cihazlarıyla hizmet vermeye başlayacak olan merkezin bölgede önemli bir konumda bulunacağı belirtildi.



Her 7 çiftten birinin çocuk sahibi olmakta zorlandığı Türkiye'de, çiftler çareyi tüp bebek merkezlerinde aradığının ifade edildiği açıklamada, modern tedavi süreçlerinin başında yerini alan tüp bebek tedavisi için Çanakkale'den başka illere gitmek zorunda kalan çiftlerin artık ÇOMÜ Tüp Bebek Merkezinde hayallerini gerçekleştirebilecekleri hatırlatldı.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Servet Hacıvelioğlu ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 2015'te yapımına başlanan ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi binasında mevzuata uygun olarak tüp bebek merkezi için alan yapıldığını, Sağlık Bakanlığından da merkez ile ilgili gerekli ruhsatın alındığını söyledi.



Sağlık Bakanlığının her şehire belirli sayıda tüp bebek merkezi açılmasına izin verdiğini hatırlatan Hacıvelioğlu, şunları kaydetti:



"Bu izin Çanakkale için bir taneydi ve bunu da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne verdi. Çanakkale'ye en yakın tüp bebek merkezi Bursa'da bulunuyor. Bu demek oluyor ki Çanakkale'ye ve çevresine hizmet veren tek tüp bebek merkezi olacağız. Çanakkale'de böyle bir merkezin olması çok önemliydi. Hastalar baştan beri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'ya gidiyorlardı.



Biliyorsunuz ki tüp bebek tedavisi oldukça zahmetli ve maliyeti yüksek bir tedavi yöntemi. Çanakkale ve çevresi için bu merkez çok büyük bir imkan ve kolaylık olacak."

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