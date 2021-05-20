Her ay belirli bir ücret karşılığı yüzlerce oyunu kullanıma açan Xbox'ın popüler servis sistemi , kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Topluluk lideri Megan Spurr tarafından yapılan açıklamaya göre Mayıs ayının sonuna kadar on beş farklı oyun Game Pass bünyesine dahil olacak.
İşte eklenecek oyunlar:
SnowRunner (Cloud, Console, and PC)- eklendi
Peggle 2 (Cloud) EA Play – 20 Mayıs
Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (Cloud) EA Play – 20 Mayıs
Secret Neighbor (PC) ID@Xbox – 20 Mayıs
The Catch: Carp & Coarse Fishing (Cloud, Console, and PC) – 20 Mayıs
The Wild at Heart (Console and PC) ID@Xbox – 20 Mayıs
Knockout City (Console and PC) EA Play – 21 Mayıs
Maneater (Cloud, Console, and PC) ID@Xbox – 25 Mayıs
Conan Exiles (Cloud and Console) ID@Xbox – 27 Mayıs
Fuzion Frenzy (Cloud) – 27 Mayıs
Joy Ride Turbo (Cloud) – 27 Mayıs
MechWarrior 5: Mercenaries (Console) ID@Xbox – 27 Mayıs
Slime Rancher (PC) ID@Xbox – 27 Mayıs
Solasta: Crown of the Magister (PC) ID@Xbox – 27 Mayıs
SpellForce 3: Soul Harvest (PC) – 27 Mayıs
Geçtiğimiz aylarda kütüphaneye dahil edilen oyunların sayısı hiç bu kadar fazla olmamıştı. Oyun dünyasının öne çıkan eserlerinin Xbox Game Pass aracılığı ile ulaşılabilir olması ve aylık 30 TL'lik fiyatı oldukça ilgi görüyor. Siz de Game Pass'e üye olmak istiyorsanız tıklayarak paketlere göz atabilirsiniz.
Son Dakika › Gamegar › Conan Exiles,SnowRunner,The Knockout City ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor! - Son Dakika