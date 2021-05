Conan Exiles,SnowRunner,The Knockout City ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor! - Son Dakika

Her ay belirli bir ücret karşılığı yüzlerce oyunu kullanıma açan Xbox'ın popüler servis sistemi , kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Topluluk lideri Megan Spurr tarafından yapılan açıklamaya göre Mayıs ayının sonuna kadar on beş farklı oyun Game Pass bünyesine dahil olacak.

İşte eklenecek oyunlar:

SnowRunner (Cloud, Console, and PC)- eklendi

Peggle 2 (Cloud) EA Play – 20 Mayıs

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (Cloud) EA Play – 20 Mayıs

Secret Neighbor (PC) ID@Xbox – 20 Mayıs

The Catch: Carp & Coarse Fishing (Cloud, Console, and PC) – 20 Mayıs

The Wild at Heart (Console and PC) ID@Xbox – 20 Mayıs

Knockout City (Console and PC) EA Play – 21 Mayıs

Maneater (Cloud, Console, and PC) ID@Xbox – 25 Mayıs

Conan Exiles (Cloud and Console) ID@Xbox – 27 Mayıs

Fuzion Frenzy (Cloud) – 27 Mayıs

Joy Ride Turbo (Cloud) – 27 Mayıs

MechWarrior 5: Mercenaries (Console) ID@Xbox – 27 Mayıs

Slime Rancher (PC) ID@Xbox – 27 Mayıs

Solasta: Crown of the Magister (PC) ID@Xbox – 27 Mayıs

SpellForce 3: Soul Harvest (PC) – 27 Mayıs

Geçtiğimiz aylarda kütüphaneye dahil edilen oyunların sayısı hiç bu kadar fazla olmamıştı. Oyun dünyasının öne çıkan eserlerinin Xbox Game Pass aracılığı ile ulaşılabilir olması ve aylık 30 TL'lik fiyatı oldukça ilgi görüyor. Siz de Game Pass'e üye olmak istiyorsanız tıklayarak paketlere göz atabilirsiniz.