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CONCACAF, Uluslar Futbol Ligi yarı final ve finallerini erteledi
32 dakika önce
CONCACAF'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden koronavirüs nedeniyle FIFA ile yapılan istişareler doğrultusunda 4-7 Haziran tarihlerinde Houston ve Dallas bölgelerinde oynanması planlanan Uluslar Ligi finalleri askıya alınmıştır.
CONCACAF'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden koronavirüs nedeniyle FIFA ile yapılan istişareler doğrultusunda 4-7 Haziran tarihlerinde Houston ve Dallas bölgelerinde oynanması planlanan Uluslar Ligi finalleri askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kosta Rika, Honduras, Meksika ve ABD milli takımlarının katılacağı finallerin daha sonra açıklanacak yer ve tarihte yapılacağı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:03
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