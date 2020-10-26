Conde seçimi kazandı, Gine'de şiddet tırmandı - Son Dakika

Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin seçimlerde zaferini ilan etmesinin ardından ülkede başlayan şiddetli protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Gine Bağımsız Seçim Komisyonu'nun (CENI) 18 Ekim'de gerçekleştirilen seçimin galibi Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin kazandığını açıkladı. Conde'nin üçüncü kez iktidara geldiğinin açıklanmasının ardından ülke karıştı. Günlerdir devam eden protesto olaylarında toplamda 30 kişi hayatını kaybederken, son olarak başkent Konakri'de gerilim tırmandı. Devlet Başkanı Conde'nin partisi Gine Halk Meclisi'nin önünde olaylar kontrolden çıktı. Gine Halk Meclisi'nin Ditinn temsilcisinin 2 kişiyi öldürmesinin ardından kalabalık tarafından linç edildi. Kendini korumak isteyen temsilcinin kalabalığa ataş açması sonucu üçüncü bir kişi de hayatını kaybetti. Gine medyası ise 60 yaşındaki temsilcinin, linç edilmeden önce bir caminin minaresinden keskin nişancı gibi kalabalığa ateş ettiğini, linç edildikten sonra da sokak ortasında asıldığını yazdı.

Ülkenin eski Devlet Başkanı Lansana Conte karşısında yıllarca ana muhalefet liderliği yapan Conde, ilk kez 2010 seçimlerinde iktidara gelmişti. Korona virüs salgını ve ana muhalefet partilerinin boykotu sırasında üçüncü döneme aday olabilmek için Anayasa'da değişiklik yapan Conde seçimleri 59.49 oyla kazanmıştı. Conde ile üçüncü kez karşı karşıya gelen rakibi Gine Demokratik Güçler Birliği Parti Başkanı Cellou Dalein Diallo sonuçların "büyük ölçekli bir sahtekarlık" olduğunu ileri sürerek durumu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını açıklamıştı. - CONAKRY