Son Dakika › Güncel › Çongar Köyü Derneği'nden Elazığlı Deprem Zedeler İçin Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
Çongar Köyü Derneği'nden Elazığlı Deprem Zedeler İçin Kan Bağışı Kampanyası
6 saat önce
Sivas Merkez Çongar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Elazığlı depremzedeler için kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:38 Kaynak: İHA
Sivas Merkez Çongar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Elazığlı depremzedeler için kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Hunat meydanında bulunan Türk Kızılayı Kan Bağışı aracında kan bağışında bulunan Sivas Merkez Çongar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Ekiz, "Hepimizi derinden üzen, Elazığ depreminde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.
Depremzedelere destek olmak, acılarına ortak olmak için böyle bir kampanya düzenlediklerini anlatan Ekiz, "Kan bağışı kampanyamıza vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kampanyamıza destek veren üyelerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ
Son Dakika Profesör Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini ilk defa gördüm Malatya Valiliği'nden "Deprem sonrası Alevi köylere yardım yapılmıyor" iddialarına yalanlama geldi Son dakika: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı