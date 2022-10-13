Çin'in Guizhou Eyaletinde Çeltik Hasadı Yapan Kadınlar - Son Dakika
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Çin'in Guizhou Eyaletinde Çeltik Hasadı Yapan Kadınlar

13.10.2022 15:14
Çin'in Guizhou Eyaletinde Çeltik Hasadı Yapan Kadınlar

CONGJİANG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Congjiang ilçesine bağlı Zhanli köyünde, kadınlar hasat edilmiş çeltikleri taşıyor, 12 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

CONGJİANG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Congjiang ilçesine bağlı Zhanli köyünde, kadınlar hasat edilmiş çeltikleri taşıyor, 12 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Guizhou Eyaletinde Çeltik Hasadı Yapan Kadınlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Guizhou Eyaletinde Çeltik Hasadı Yapan Kadınlar - Son Dakika
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