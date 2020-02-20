Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Antalya'nın kışın da tatil yapılabilecek bir turizm bölgesi olduğunu göstermek istediklerini belirterek, "Antalya'yı 12 ay boyunca ziyaret edilebilen bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliğince Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Connect 2020-Antalya Rota Geliştirme Forumu" başladı.

Foruma 55 ülkeden yaklaşık 80 hava yolu, 200 havalimanı, tur operatörleri ve turizm otoritelerinden oluşan 600'ün üzerinde delege katıldı.

Açılışın ardından "Havayolları-2020'deki büyük zorluklar", "Antalya büyük fırsatları olan iddialı bir şehir", "Havacılık çevresel taahhütlerini nasıl yerine getirecek, 150'nin altındaki koltuk pazarı" ve " Avrupa'ya daha iyi hizmet mi getiriyor" başlıklı panel ve ikili görüşmelere geçildi.

Deniz Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Antalya'nın yüksel potansiyele sahip bir destinasyon olduğunu belirten Varol, "Temel amacımız, Antalya'nın kışın da tatil yapılabilecek bir yer olduğunu göstermek. Antalya'yı 12 ay boyunca ziyaret edilebilen bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Antalya'ya gelen turist gruplarına kentimizin kışın da ziyaret edilebilecek Avrupa'nın en güzel destinasyonlarından birisi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Antalya Tanıtım Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ciddi bir iş birliği içinde olduklarını dile getiren Varol, misafirlerin kentten güzel anılarla ayrılmaları için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Varol, "Foruma katılan hava yolu firmalarının yarıdan fazlası Antalya'ya hiç uçmamış. Bunlarda en az birisini Antalya'ya getirebilmek için yola çıktık ancak bugün 2-3 ciddi firma neredeyse 'Buyurun oturalım, bu işin ciddi pazarlığını yapalım' seviyesine geldi." dedi.

Connect 2020-Antalya Rota Geliştirme Forumu yarın sona erecek.