"Connect 2020-Antalya Rota Geliştirme Forumu" 19 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Connect 2020-Antalya Rota Geliştirme Forumu' 19 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika

"Connect 2020-Antalya Rota Geliştirme Forumu" 19 Şubat'ta başlayacak

6 saat önce

Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği AŞ tarafından 19-21 Şubat'ta "Connect 2020-Antalya Rota Geliştirme Forumu" düzenlenecek.

Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği AŞ tarafından 19-21 Şubat'ta "Connect 2020-Antalya Rota Geliştirme Forumu" düzenlenecek.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bir otelde düzenlenen toplantıda, Antalya'nın çok özel ve güzel bir şehir olduğunu, havalimanı olarak 2019'da 35 milyon kişiye hizmet verdiklerini söyledi.

Forumu Antalya'ya getirerek çok ciddi bir adım attıklarını belirten Varol, "Burada 70'ten fazla hava yolu şirketini, 200'den fazla havalimanını bir araya getireceğiz. Bu hava yollarının 40'ından fazlası ise Antalya'ya uçmayan hava yolu şirketi. Onlara Antalya'yı tanıtmak, özellikle kışın Antalya'yı göstermek için buraya davet ettik." dedi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz ise organizasyonun asıl amacının, yeni rota ve trafik ağlarının oluşmasının sağlanması olduğunu kaydetti.

Organizasyonun, 19-21 Şubat'ta 55 ülkeden katılımla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Deniz Varol, Antalya, Belek, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:04 Kaynak: AA
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