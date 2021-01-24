Connected System Kimdir, Hizmetleri Nelerdir?

Connected System Kurucu Ortağı ve CEO'su Ferhan Köksal, Connected System ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.Ana faaliyetlerinin IOT sektörü olduğunu ve şirket isminin IOT alanında nesnelerin birbirine bağlantısı olması noktasından çıkan bir isim olduğunu ifade etti.

Hem endüstri hem de diğer alanlarda birbirine bağlı sistemleri tanımlayan bir yapıya sahip olduklarını söyleyen Köksal, IOT alanında iş geliştirmek isteyen start-up firmaların veya var olan kurumsal yapıların iş geliştirebileceği bir platform olduklarını belirtti.

Köksal, " İşimiz, bu ekosistem. Hem global hem de yerel alanda çok iyi analiz etmiş, pazarın önceliklerine çok iyi cevap verebilen biraz da terzi işi diyebileceğimiz bir yapıdır." dedi.