Connection Days Talks'ta üretimde dijitalleşme konuşuldu

Mitsubishi Electric, Connection Days Talks özel yayınında, fabrikaların dijital dönüşümüne ve yapay zeka alanındaki güncel teknolojiler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, Mitsubishi Electric, 22 Haziran'da Hannover Fairs Turkey'in dijital etkinlik platformu Connection Days tarafından düzenlenecek Endüstriyel Robot Otomasyonu ve Geleceği Konferansı'nda premium sponsor olarak yer alacak.

Konferans öncesi gerçekleştirilen Connection Days Talks özel canlı yayınına katılan Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, fabrikaların dijital dönüşümüne ve yapay zeka alanındaki güncel teknolojilere dikkati çekti.

22 Haziran'da ??????? gerçekleşecek konferansın "Otomasyonun Yükselişi: Hyperautomation" oturumunda yer alacak olan Tolga Bizel, Connection Days Talks'ta sanayide dijitalleşme ve endüstriyel robot teknolojileri alanındaki güncel gelişmelere değinerek, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümde yeni bir evre yaşanıyor. Robot kullanımı hızla yaygınlaşıyor ve fabrikalarda yapılan işler giderek değişiyor. Yapay zekanın hayatımızdaki yeri her geçen gün artıyor. Robotların üretimdeki rolünün hızla artacağı yönündeki gelecek vizyonundan hareketle Mitsubishi Electric olarak biz de ileri robot teknolojileri alanında yeni nesil ürün ve çözümler geliştiriyoruz. Yapay zeka ile geliştirdiğimiz yeni nesil kolaboratif robotlarla şirketlerin robotik sistemlerini hızlı, sezgisel ve daha düşük maliyetlerde kurmalarına, hızla değişen iş ortamları ve sosyal ihtiyaçlara esnek bir şekilde yanıt vermelerine imkan sağlıyoruz."

Mitsubishi Electric'in Japonya'da bulunan fabrikasının örnek çalışmalarına dikkati çeken Bizel, "Nagoya Works-Kani fabrikamızda kişiselleştirilmiş üretim gerçekleştiriyoruz. Yapay zeka teknolojilerini fabrikalarımızda kullanarak tüketicilerin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Bununla birlikte dünyanın herhangi bir yerindeki bulut sistemini kullanmanın yaratacağı maliyeti ortadan kaldırarak tüketicinin istediği ürüne ulaşmadaki maliyeti de düşürüyoruz. Ayrıca yapay zeka sayesinde fabrikanın çalışma verilerinin güvenliğini sağlayarak üretimde gereken verileri kurum içinde tutuyoruz." ifadelerini kullandı.