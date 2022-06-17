'Cono' aşiretinin yaşadığı mahallede dronlu uygulama - Son Dakika
Üye Girişi

'Cono' aşiretinin yaşadığı mahallede dronlu uygulama

17.06.2022 10:57
'Cono' aşiretinin yaşadığı mahallede dronlu uygulama

ADANA'da çok sayıda polis, Cono Aşireti'nin yaşadığı mahallede dronlu uygulama yaptı.

ADANA'da çok sayıda polis, Cono Aşireti'nin yaşadığı mahallede dronlu uygulama yaptı. Metruk binalar ve şüpheli araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ile Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde Cono Aşireti'nin yaşadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde uygulama yaptı. Uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu mahalleye giren çok sayıda ekibe, dronla da havadan destek verildi. Mahalledeki metruk binalar ve şüpheli araçlarda arama yapan ekipler 1,16 gram esrar, 0,72 gram eroin ve 0,57 gram bonzai ele geçirdi. Ayrıca uygulamada 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


'Cono' aşiretinin yaşadığı mahallede dronlu uygulama
'Cono' aşiretinin yaşadığı mahallede dronlu uygulama
'Cono' aşiretinin yaşadığı mahallede dronlu uygulama
'Cono' aşiretinin yaşadığı mahallede dronlu uygulama
'Cono' aşiretinin yaşadığı mahallede dronlu uygulama
'Cono' aşiretinin yaşadığı mahallede dronlu uygulama
'Cono' aşiretinin yaşadığı mahallede dronlu uygulama
'Cono' aşiretinin yaşadığı mahallede dronlu uygulama
YORUMLAR
500
Kırşehir'de 5 tefecilik şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kırşehir'de 5 tefecilik şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı Aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Cono' aşiretinin yaşadığı mahallede dronlu uygulama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:43 Tatile başlayan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli bikinili fotoğrafını takipçileriyle paylaştı
10:41 Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı! 17,32 seviyelerinden işlem görüyor
10:40 Süper Lig'in yıldızına korkutan bıçaklı saldırı! Evli bir kadınla birlikte oldu iddia edildi
10:38 Dansöz kimliğinin altında casusluk yapıyormuş! Rusya, "Katya"yı vatana ihanet suçundan gözaltına aldı
10:36 Mutfakta garsonla cinsel ilişkiye girip, ellerini yıkamadan yemek hazırlayan kadın şef kovuldu
10:15 Türkiye'ye yönelik seyahat uyarıları yapan İsrail'den açıklama: İranlı terör hücresi yakalanana dek devam edeceğiz
10:12 Mustafa Sarıgül'ü sinirden çıldırtan soru: Mecbur bırakmasınlar yarın Atina'ya ineriz
10:11 Erdoğan'ın "Adayını açıkla" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Televizyonda karşılaşırsak açıklarım
10:05 Yemekteyiz yarışmasında gerginlik! Zuhal Topal, bir yarışmacıyı diskalifiye etti
09:55 Galatasaray bir dönem bonservisine 30 milyon euro verilen Keita Balde ile anlaşmaya yakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 11:01:45. #1.11#
SON DAKİKA: 'Cono' aşiretinin yaşadığı mahallede dronlu uygulama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement