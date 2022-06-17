'Cono Mahallesi'ne uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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'Cono Mahallesi'ne uyuşturucu operasyonu

17.06.2022 09:56

'Cono Mahallesi'ne uyuşturucu operasyonu Mahalledeki metruk binalar, şüpheli araçlarda arama yapan ekipler, 1,16 gram esrar, 0,72 gram eroin ve 0,57 gram bonzai ele geçirdi Adana'da 'Cono Mahallesi' olarak bilinen Ulubatlı Hasan Mahallesi'ne uyuşturucu operasyonu yapıldı.

'Cono Mahallesi'ne uyuşturucu operasyonu

Mahalledeki metruk binalar, şüpheli araçlarda arama yapan ekipler, 1,16 gram esrar, 0,72 gram eroin ve 0,57 gram bonzai ele geçirdi

ADANA - Adana'da 'Cono Mahallesi' olarak bilinen Ulubatlı Hasan Mahallesi'ne uyuşturucu operasyonu yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ile Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde Cono Aşireti'nin yaşadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde uygulama yaptı. Uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu mahalleye giren çok sayıda ekibe, dron da havadan destek verdi. Mahalledeki metruk binalar, şüpheli araçlarda arama yapan ekipler, 1,16 gram esrar, 0,72 gram eroin ve 0,57 gram bonzai ele geçirdi. Ayrıca uygulamada 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

'Cono Mahallesi'ne uyuşturucu operasyonu
'Cono Mahallesi'ne uyuşturucu operasyonu
'Cono Mahallesi'ne uyuşturucu operasyonu
'Cono Mahallesi'ne uyuşturucu operasyonu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Cono Mahallesi'ne uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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