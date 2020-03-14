Conor McGregor'ın teyzesi hayatını kaybetti! Corona virüsü şüphesi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Conor McGregor'ın teyzesi hayatını kaybetti! Corona virüsü şüphesi... - Son Dakika Spor

Conor McGregor'ın teyzesi hayatını kaybetti! Corona virüsü şüphesi...

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Dünyaca ünlü İrlandalı karma dövüş sanatları ustası Conor McGregor, teyzesinin ölüm haberiyle sarsıldı.

Conor McGregor'ın teyzesi hayatını kaybetti! Corona virüsü şüphesi..., System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Dünyaca ünlü İrlandalı karma dövüş sanatları ustası Conor McGregor, teyzesinin ölüm haberiyle sarsıldı.


Kişisel Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yapan başarılı sporcu, teyzesi Anne'nin ölüm haberini telefonla aldığını duyurdu. Duygusal bir metin paylaşan Conor McGregor'ın söz konusu mesajında yer alan corona virüsü detayı kafaları karıştırdı.


Acı habere isyan eden Conor McGregor, teyzesinin corona virüsü yüzünden hayatını kaybetmiş olabileceğini düşündüren ifadeler kullandı.


McGregor, "Telefonum çaldı ve sevgili teyzemin öldüğünü öğrendim. Artık böyle yaşayamıyorum. Lanet olası virüs! Neler oluyor? Ailemle bir adaya geldim. Denize bakıyorum ve derin nefes alıyorum." dedi.


Conor McGregor'un teyzesinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


İrlandalı sporcunun kız kardeşi Erin Gregor da 4 gün önce yaptığı paylaşımda teyzesinin hayatını kaybettiğini duyurmuş ancak corona virüsüyle alakalı herhangi bir detay vermemişti.


İRLANDA'DA YALNIZCA 1 ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ


Resmi makamlara göre İrlanda'da şimdiye dek 90 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. 90 vakadan yalnızca 6'sının ciddi olduğu ve sadece 1 kişinin hayatının kaybettiği biliniyor.


Conor McGregor, Instagram, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:49 
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