Conrad Talks 2019 Yılında Yoluna Effects/ Etkiler Serisiyle Devam Ediyor

Ocak ayının teması "Sanatın Astrolojisi"

Bu yıl, 100. yılını kutlayacak olan Hilton otellerinin şerefine buluşmaların her biri sanata etki eden konular etrafında şekillenecek. Serinin 24 Ocak Perşembe günü saat 19:00'da gerçekleşecek ilk buluşma teması ise "Sanatın Astrolojisi" olacak.

İstanbul'un tam kalbinde yer alan Conrad İstanbul Bosphorus, kültür ve sanat dünyasından isimleri konuk ettiği Conrad Söyleşileri'ne 2019 yılında da devam ediyor. Bu yıl ilhamını Hilton'un 100. yılından alan konuşma serileri Conrad Talks Effects adıyla sanatseverlerle buluşacak ve her bir buluşmada sanata etki eden konular masaya yatırılacak. 24 Ocak Perşembe günü saat 19:00'da Monet Lobby Lounge and Patisserie'de gerçekleşecek Conrad Talks Effects serisinin ilk teması ise "Sanatın Astrolojisi" olacak.

Sanatatak kurucusu ve sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez ile Sanatatak editörü Ali Murat Ergül'ün moderatörlüğünde gerçekleşecek Conrad Talks Effects, bu ay efsane Astrolog Yasemin Boran'ı ve astrolojiye psikolojiden varan Osman Börüteçene'yi ağırlayacak.

"Bu dünyada yaşayan insan için, fayda sağlamak ve faydalı olduğunu düşünmekten daha büyük bir şey yok. Her ne biliyorsanız, paylaşın." diyen Astrolog Yasemin Boran, 1980 yılında astrolojinin üstüne kurulu olduğu sistemi anlamak için başlayan çalışmalarını 1984 yılında ilk olarak Haftanın Sesi adlı haftalık magazin gazetesinde yayınlamaya başladı. İnsanın bilinmeyen yönlerini konu aldığı yazı dizileri ile kendi müdavimlerini yaratan Boran, Türkiye'nin şu anda tek astroloji derneği olan Altınışık Astroloji Derneği'ni kurdu.

Ortaokulda psikolojiyle başlayan sosyal bilimler serüvenini, üniversitede sosyolojiyle, hayatta ise felsefeyle sürdüren Osman Börüteçene ise algı üzerine kurulu konsantrasyonunu psikolojiden astrolojiye de taşımış. İnsan neyi nasıl algılar, bu algıladıklarından nasıl davranışlar üretir? gibi sorulara yanıt arayan Börüteçene, "Doğum haritamız yaşadıklarımızın sebebi değil, anlatıcısıdır. Siz, doğum haritanız böyle olduğu için böyle değilsiniz; siz böyle olduğunuz için doğum haritanız böyle. Doğum haritanız sizin kim olduğunuzun sebebi değildir. Tıpkı aynadaki görüntünün sebebinin ayna olmaması gibi." diyor.

Alanında uzman kişilerin katılımıyla 24 Ocak günü Conrad İstanbul Bosphorus'ta gerçekleşecek Conrad Talks Effects serisinin ilk buluşması "Sanatın Astrolojisi"nde 2019 yılında yaratıcı olacak mıyız? Hangi ünlü Avangard sanatçıların doğum haritaları bize onların sanatıyla ilgili ipuçları veriyor? Bu yıl sanatçıları neler bekliyor? gibi sorulara yanıt aranacak. Katılımın ücretsiz olduğu söyleşi, her zamanki gibi hayat ve sanat hakkında çok şey konuşmaya ve konuşturmaya devam edecek.