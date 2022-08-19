Consus Enerji'nin Gelirleri 2022 Yılı İkinci Çeyreğinde 266 Milyon TL'ye, Net Kârı Artışla 31 Milyon 275 Bin 9 TL Oldu

Yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanında faaliyet gösteren Consus Enerji 2022 yılı ikinci çeyreğinde gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artırarak 266 milyon TL'ye çıkardı. Finansman kalemleri ve vergi sonrası net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109'luk artışla 31 milyon 275 bin TL oldu.

Consus Enerji 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Şirketin ilk 6 aylık net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzün üzerinde artırdığı belirtilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"NET KAR 31 MİLYON 275 BİN OLDU: Consus Enerji'nin gelirleri 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 265 milyon 849 bin 37 TL'ye ulaştı. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise yüzde 23'lük artışla 76 milyon 828 bin 748 TL'ye yükseldi. Finansman kalemleri ve Vergi sonrası net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109'luk artışla 31 milyon 275 bin 9 TL olarak gerçekleşti.

BİYOKÜTLENİN FAALİYET KARLILIĞI YÜZDE 86 ARTTI: Biyokütle iş kolundaki büyüme yılın ikinci çeyreğinde de devam etti. 2022'nin ilk 6 ayında gelirlerini bu iş kolunda bir önceki yılın aynı dönemine göreyüzde 84'lik artışla 178 milyon 197 bin 586 TL'ye çıkaran Consus Enerji, bu iş kolu özelinde FAVÖK'ünü de yüzde 86'lık artışla 49 milyon 347 bin 517 TL'ye çıkardı.

GÜNEŞ ENERJİSİ İŞ KOLUNDA DA GELİRLERİNİ ARTIRDI: Güneş enerjisi iş kolunda da gelirlerini yüzde 75 artırarak 21 milyon 479 bin 879 TL'ye çıkaran Consus Enerji, bu iş koluna ait FAVÖK'ünü de yüzde 69'luk artışla 19 milyon 51 bin 626 TL'ye ulaştırdı.

DAĞITIK ENERJİ ALANINDA DOĞAL GAZ KISITLAMALARI İLE HİZMET SATIŞ MİKTARLARI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AZALDI: Dağıtık Enerji alanında, 2022 yılı ilk çeyreğinde ülke genelinde sanayi şirketlerine getirilen doğal gaz kısıtlamaları ile hizmet satış miktarları geçen yılın aynı dönemine göre azalış gösterse de elektrik fiyatlarındaki yükseliş ile gelirler yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7'lik artışla 54 milyon 70 bin 440 TL'ye yükseldi.

GÜNCELLENEN YÖNETMELİK ETKİSİYLE SPOT ELEKTRİK FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN KISITLI KALDI: Enerji hizmet satış miktarlarındaki yaşanan zorunlu azalış ve doğalgaz fiyatlarındaki artış ile karşılaştırıldığında güncellenen yönetmelik etkisiyle spot elektrik fiyatlarındaki yükselişin kısıtlı kalması ile bu iş kolu faaliyetlerinden elde edilen FAVÖK, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 azalarak 17 milyon 170 bin 982 TL oldu. Spot elektrik fiyatlarının baskılanmasına rağmen son günlerde görülen hızlı fiyat artışları, kısa vadede bu iş kolu karlılığında olumlu beklenti yarattı."

Şirketin 2022 yılı ikinci çeyreğindeki finansal ve operasyonel performansını Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları değerlendirdi. Arpacıoğulları şunları aktardı:

"ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİN AZALDIĞI BU DÖNEMDE, FAALİYET VE NET KARIMIZI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE ARTIRDIK: Emtia fiyatlarında küresel ölçekte kısa bir sürede gerçekleşen artışların, enerji piyasasındaki dengeleri bozduğu ve öngörülebilirliği oldukça azalttığı bir dönemden geçiyoruz. Arz güvenliğinin daha fazla öne çıktığı bu dönemde, yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji santrallerimizle üretimlerimize devam ettik ve 2022 yılının ikinci çeyreğindeki gelirlerimizi, faaliyet ve net karımızı geçen yılın aynı dönemine göre artırdık.

EPDK LİSANS TADİLLERİNİ ONAYLADI: Consus Enerji'nin Aydın ve Mardin'de bulunan biyokütle santrallerine yardımcı kaynak olarak kuracağı güneş santrallerine ilişkin lisans tadillerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylandı. İlgili yatırımları yılın son çeyreği içinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz.Dağıtık Enerji iş kolunda ise bir müşterimize ait AVM'de Yap-İşlet-Devret modeliyle planlanan güneş santraline yönelik çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda dağıtık enerjide potansiyel müşterilerin öz tüketimlerini karşılamaya yönelik yapacağımız yeni güneş enerjisi santralleri ile kurulu kapasitemizi artırmayı amaçlıyoruz.

GÜNEŞ SANTRALLERİNİ YAP-İŞLET MODELİYLE HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ: Üretim portföyünü büyütmek için çalışmalarımız tüm hızıyla sürerken, hali hazırda toplamda 200 miliwatt'ı (MW) aşkın kapasiteye ulaşan çeşitli sektörlerden potansiyel müşteriler ile dağıtık güneş santrallerine ilişkin proje geliştirme faaliyetlerine de devam ediyoruz. Yurtdışında da Antigua ve Barbuda'da planlanan güneş enerjisi santrali yatırımına yönelik sözleşme aşamasına geçmek üzere ilgili otorite ile önemli seviyede yol aldık.

YIL SONUNA KADAR PLANLANAN YATIRIMLARI TAMAMLAMAYA ODAKLANDIK: Şirketimiz ikinci çeyrekten itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Halka arzdan elde etmiş olduğumuz kaynak ile birinci önceliğimiz 2022 yılı için planlanan yatırımlara hızla başlamaktı. Ancak gerek ilgili izin süreçlerinin öngörülenden uzun sürmesi gerekse tedarikte yaşanan aksamalar sebebiyle ilgili yatırımlara yılın ikinci yarısında başladık. Yıl sonuna kadar bu yatırımları tamamlamaya odaklandık.Halka arz gelirlerinin önemli bir kısmı ile borç azaltımını gerçekleştirdik. Gelecek dönem için en önemli hedefimiz hem santral kurulu gücü hem de mali performans açısından sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve güçlü bir bilanço ile değer yaratmak olacak."