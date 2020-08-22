Contact: Dünya'ya Gizemli Bir Mesaj Gelir Ve… - Son Dakika

Contact: Dünya'ya Gizemli Bir Mesaj Gelir Ve…

Merhaba değerli bilim kurgu severler.

Contact: Dünya'ya Gizemli Bir Mesaj Gelir Ve…, System.String[]

Merhaba değerli bilim kurgu severler. Bu yazımda size filmini (1997) çok severek izlediğim ama geçenlerde kitabını da okuma fırsatını bulduğum Carl Sagan'ın Mesaj (Contact) isimli eserinden bahsedeceğim.

Soluk Mavi Nokta

Romandan (ve filmden) bahsetmeden önce bu eserin yazarı olan Carl Sagan ile ilgili kısa birkaç bilgi vermenin doğru olacağını düşünüyorum.

Amerikalı astronom ve bilim insanı olan Carl Edward Sagan 1934 New York doğumlu olup 1996 senesinde hayata gözlerini yummuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya dışı yaşam, nükleer silahlar ve din hakkındaki görüşleri ile bilimsel, politik ve dini çevrelerde popüler ve etkili bir figürdü.

Özellikle Dünya dışı yaşam (SETI Projesi), Voyager, Pioneer projelerinde yer almıştır. Bilim'in kitlelere sevdirilmesi ve popülerleşmesi konusunda yazdığı eserler ve TV programları vasıtasıyla etkili olmuş bir kişidir.

Genç arkadaşların anlaması için bir örnek vermek gerekirse kendisi dönemin Neil deGrasse Tyson'ıdır. veya sanırım Dünya dışı yaşam kavramının bile yeni yeni kabul görme evresinde olduğu dönemde fikirlerini kitleler ile paylaştığı için Carl Sagan'ın kendi alanında öncü sayılabileceğini ve Neil deGrasse Tyson'ın  Carl Sagan'ı (biraz) andırdığını söylememiz daha doğru olur.

Kitabın ve Filmin konusuna gelirsek:

Ellie daha önce yüz kere yaptığı gibi uçağın penceresinden aşağı bakıp Dünya'nın böyle 14 kilometre yüksekten uçan ve bizim gibi gözlere sahip bir Dünya dışı yaratıkta nasıl bir izlenim yaratacağını düşünmeye başladı. Ortabatı'nın göz alabildiğine uzanan geniş arazisi, tarımsal ya da kentsel yerleşime göre kareler, dikdörtgenler ve dairelerle kesik kesikti; Güneybatı'nın şimdi üzerinde uçtukları bölgesinde ise yaşamın tek belirtisi dağların ve çöllerin arasından uzanan dümdüz bir çizgi. Daha ileri uygarlıklara sahip dünyaların sakinleri tarafından mı inşa edilmişlerdi acaba? Yoksa gerçekten ileri bir uygarlık tek bir iz bile bırakmaz mıydı yaşadığı yerde? Bir bakışta bizim akıllı varlıklar olarak evrimsel gelişmemizin neresinde olduğumuzu söyleyebilirler miydi? Kendini uzaydan gelen radyo frekanslarını dinlemeye adayan Dr. Ellie Arroway yıllar süren araştırmalarının sonunda, tam vazgeçeceği sırada gizemli bir mesaj almaya başlar.

Milyarlarca ve Milyarlarca

Bildiğiniz gibi genellikle kitapların film uyarlamaları yapıldığında aktarım sırasında birçok detay ya kayba uğrar ya da izleyicinin kavraması adına değiştirilerek eserin kaynağından farklı bir hale sokulur.

İyi haber; Robert Zemeckis'in maharetiyle kesinlikle ana fikirden ve detaylardan ödün vermeyerek hatta kitaptaki anlatımında üstüne eklemeler yaparak gayet güzel ve izlemesi keyifli yaklaşık iki buçuk saatlik bir seyirlik ortaya çıkmış.

Aynı zamanda cast seçiminde gayet başarılı olmuş; Ana karakter olan Ellie Arroway'i Jodie Foster kesinlikle büyük bir beceri ile canlandırırken yan rollerde uyuz Beyaz Saray güvenlik danışmanı rolünde James Woods ve Ellie'nin babası rolünde David Morse ve ufak bir rolde John Hurt çok başarılılar. Filmin çekimleri, renk paleti ve efektlerin yerinde kullanımı da  romandaki atmosferi yansıtma konusunda katkı sağlıyor.

Filmin başında dikkatli izleyicilerin yakaladığı güzel bir sahneyi de aşağıda sizinle paylaşıyorum.

Ben her zaman kişileri ve eserleri değerlendirirken içinde bulundukları dönemi dikkate almaktan yanayım. Unutmayın ki içinde bulunduğumuz dönemde artık Mars'ta kolonileşme gayet ciddi bir proje ve  Pentagon bile kayıtlarındaki UFO görüntülerini resmen yayınlamakta... Fakat Carl Sagan'ın Dünya dışı yaşam (SETI) projesinde çalıştığı dönemde bu proje büyük bir vakit ve para kaybı olarak gözükmekteydi. Umarım siz de kitabı okurken veya filmi izlerken bu bakış açısıyla değerlendirmenizi yaparsınız.

Benim açımdan Mesaj (Contact) her bilim kurgu severin elinin ve gözünün değmesi gereken bir eser.

Keyfini çıkarmanız dileğiyle.

Pentagon'un Yayınladığı UFO Görüntüleri:

Amerika Birleşik Devletleri, Neil deGrasse Tyson, Carl Sagan, New York, Teknoloji, Son Dakika
Kaynak: Space Mag Türkiye

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 10:15

Son Dakika Teknoloji Contact: Dünya'ya Gizemli Bir Mesaj Gelir Ve… - Son Dakika
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