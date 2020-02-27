'Contagion (Salgın)' filmi koronavirüs salgınını öngördü mü? - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Contagion (Salgın)' filmi koronavirüs salgınını öngördü mü? - Son Dakika Dünya

'Contagion (Salgın)' filmi koronavirüs salgınını öngördü mü?

6 saat önce

Bugün bu listede 30. sırada olan film neden yeniden popüler oldu? Bir kurgu olan film yeni koronavirüs salgınını öngördü mü?

'Contagion (Salgın)' filmi koronavirüs salgınını öngördü mü?, System.String[]

Koronavirüs (Covid-19) salgını kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayıldı. Salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 770'i buldu. Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkıp dünya genelinde 81 binden fazla kişiye bulaşan hastalık 2011 yapımı 'Contagion (Salgın)' filmini yeniden gündeme getirdi.


Steven Sodeberg'in yönettiği ve Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet gibi önemli oyuncuların yer aldığı film, yeni koronavirüsün görülmeye başlandığı ocak ayında iTunes'un ABD'de en çok kiralanan filmler listesinde bir anda ilk 10'a girdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:48 
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