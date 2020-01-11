Conte ile Macron telefon görüşmesinde Libya'yı ele aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Conte ile Macron telefon görüşmesinde Libya'yı ele aldı - Son Dakika

Conte ile Macron telefon görüşmesinde Libya'yı ele aldı

6 saat önce

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştü.

Conte ile Macron telefon görüşmesinde Libya'yı ele aldı, System.String[]

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Conte ile Macron'un bugün öğleden sonra telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Conte'nin Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bugün, Libya'nın doğusundaki isyancıların lideri darbeci Halife Hafter ile de çarşamba günü yaptığı görüşmelerin içeriğine dair bilgiler paylaştığı ifade edildi.

Açıklamada, "Başbakan Conte ve Cumhurbaşkanı Macron, Libya'da istikrar ve barış sürecini teşvik için Avrupa düzeyinde koordinasyonun önemini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı, İtalya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ruhani, düşürülen yolcu uçağı nedeniyle Ukrayna'dan özür diledi
Putin, "Erdoğan'la konuştuk" diyerek açıkladı: Libya'da İdlib'den gelen paralı askerler var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
04:52 Malta'da iktidardaki İşçi Partisi'nin liderlik yarışını Robert Abela kazandı - Son Dakika
04:36 Libya'daki ateşkes başkent Trablus'ta havai fişeklerle kutlandı - Son Dakika
03:50 Aydın'da iki otomobilin çarpışması soncu 1'i çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika
03:09 Karabük dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı - Son Dakika
03:04 Elazığ'da dolunayın görsel şöleni - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 05:02:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Conte ile Macron telefon görüşmesinde Libya'yı ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]