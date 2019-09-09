Son Dakika Haberleri: Contemporary Istanbul, 12-15 Eylül tarihleri arasında…
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Contemporary Istanbul, 12-15 Eylül tarihleri arasında…

5 dakika önce

Akbank'ın ana sponsorluğunda düzenlenen Contemporary Istanbul, 12-15 Eylül tarihleri arasında 14. kez, Türkiye'den ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden çağdaş sanat galerilerini, sanatçıları, koleksiyonerleri ve sanatseverleri ağırlayacak.

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Akbank'ın ana sponsorluğunda düzenlenen Contemporary Istanbul, 12-15 Eylül tarihleri arasında 14. kez, Türkiye'den ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden çağdaş sanat galerilerini, sanatçıları, koleksiyonerleri ve sanatseverleri ağırlayacak.

İstanbul, Türkiye, Akbank, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:10 
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