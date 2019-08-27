Son Dakika Haberleri: "Contemporary Istanbul" 12 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak
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"Contemporary Istanbul" 12 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak

1 saat önce

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek "Contemporary Istanbul" (CI), 12 Eylül'de başlayacak.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek "Contemporary Istanbul" (CI), 12 Eylül'de başlayacak.

Her eylül ayında Türkiye ve dünya çağdaş sanatından örnekleri bir araya getiren etkinlik, İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda yerli ve yabancı sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü Fransız sanat araştırmacısı Anissa Touati'nin u¨stleneceği fuarda, 22 ülkeden 75 çağdaş sanat galerisi, 510 sanatçı ve bin 400'ün üzerinde eser yer alacak.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, CI'ın bölgenin önde gelen sanat fuarı olduğunu belirterek, "Ülkemizin ve İstanbul'un bu eylül ayı ile başlayan ve önümüzdeki üç yıl boyunca devam edecek sanat ve kültür altyapısı ve ortamının dünyaya tanıtılmasına çok

önem veriyoruz. Bunu misyonumuz olarak görüyoruz, kentteki kültürel programı geliştirmek için aktif olarak çalışıyoruz. 2019'dan başlayarak birçok yeni müzenin açılmasıyla yeni bir dönem başlıyor. Çağdaş sanat, sergileri, fuarlar, yeni açılan ve açılacak müzeler, kültür merkezleri İstanbul'u olması gerektiği yere taşıyacaktır. Contemporary Istanbul bölgenin

önde gelen sanat fuarı olarak bu etkinin oluşmasında ve dönüşümünde, önemli bir etkendir." ifadelerine yer verdi.

İstanbul'un dünyada beş kültür başkenti arasına girme sürecinin başladığını kaydeden Güreli, "Bu yakalanan

pozitif etki bizim geleceğe umutla bakmamıza neden oluyor. Çünkü değişim sadece ticari

yatırımla değil, kültür ve sanata yapılan yatırımla ivme kazanır ve bizi yukarılara taşır." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar kapsamında Lütfi Kırdar'da yer alan teras alanı, 9 sanatçının

katılımıyla "Garden of Eden" isimli bir heykel parkına dönüşecek. CIF Dialogues konferans

programında "Akdeniz Ufukları" teması altında, "Akdenizlilik Kavramı" konuşulacak.

Akbank'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen fuar, 15 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Lütfi Kırdar, İstanbul, Türkiye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:16 Kaynak: AA
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