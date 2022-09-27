İdil İlkin'in "Cennetsi" sergisi, 16 Ekim'e kadar ziyarete açık - Son Dakika
Üye Girişi

İdil İlkin'in "Cennetsi" sergisi, 16 Ekim'e kadar ziyarete açık

27.09.2022 15:36
İdil İlkin'in "Cennetsi" sergisi, 16 Ekim'e kadar ziyarete açık

Contemporary Istanbul Vakfının (CIF) ev sahipliği yaptığı İdil İlkin'in "Cennetsi" adlı sergisi, Fişekhane Cocoon sanat alanında 16 Ekim'e kadar görülebilecek.

Contemporary Istanbul Vakfının (CIF) ev sahipliği yaptığı İdil İlkin'in "Cennetsi" adlı sergisi, Fişekhane Cocoon sanat alanında 16 Ekim'e kadar görülebilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Haro Cümbüşyan'ın katkılarıyla Ek Biç Ye İç, LG OLED evo ve Difolab iş birliğinde düzenlenen sergide, biyo-sanat yolu ile alternatif yenilenebilir enerji modellerini ele alan sanatçı İdil İlkin, güncel pratiğini bitkiler ve laboratuvar malzemeleri ile sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkin, sergiye ilişkin şunları kaydetti:

"Bu konuyu işlerken, özellikle sera etkisine doğrudan neden olan enerji sektörü başta olmak üzere ilgilenen herkesi biyo-ışımayı alternatif bir geleceğin parçası olarak düşünmeye davet ediyorum. Cennetsi'yle uğraşırken, bütünüyle soyut bir sürecin içine girdim. Kullanmayı bilmediğim kimyasallardan çıkan sonucu beklemek tuhaf bir bekleyişti. Gözle görülmeyen bu moleküller, bilim sınırlarından sanat sınırlarına atladı. Elli mikronluk nano parçacıklar birer ışıma ajanı haline geldi. Bu süreçte gözle görebildiğim tek şey sıvı bir karışım oldu. Karışımı bitkilere verince, bitkiler ışıdı, ben de bu tepkimeyi sanatıma taşıdım."

Serginin küratörü Ekmel Ertan ise 16 Ekim'e kadar açık olan sergiye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Sanat ile bilimi, uzlaştırılması güç iki ayrı disiplin olarak görme eğiliminde olmamız, eğitim sistemi ve sosyal değerlerin de bu yanılgıya katkıda bulunması, bilim insanlarının kendilerini neoliberalizmin faydacı tutumuna teslim etmesi gibi nedenlerle sanat işe yaramaz ve işlevsiz olarak görülür. Bilim insanlarının ve sanatçıların ön yargılarını aşmak, sanatı ve bilimi hayatımızın bütünleşik unsurları olarak algılamak için birlikte çalıştıklarına tanık olmak toplumumuz için çok önemlidir. İş birliği her iki tarafın da ufuklarını genişletmesine, merak uyandırmasına, yeni araştırma ve öğrenme süreçlerinin önünü açmasına ve aksi takdirde mümkün olmayan 'yeni bilgi' potansiyelini ortaya çıkarmasına katkıda bulunur. Daha da ileri giderek, iş birliği bilimin doğası üzerine yeni düşüncelere yol açabilir ve bilgiyle olan ilişkimizi ve yaklaşımımızı yeniden şekillendirebilir."

YORUMLAR
500
Doçent Doktor Aydın Arslan'dan Duygusal Şarkı: Aşk Bizim Olsun Doçent Doktor Aydın Arslan'dan Duygusal Şarkı: Aşk Bizim Olsun Hülya Koçyiğit, Terzi Müzesi'ne kıyafetini bağışladı Hülya Koçyiğit, Terzi Müzesi'ne kıyafetini bağışladı Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası nedeniyle tırda sıkışan sürücü kurtarıldı Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası nedeniyle tırda sıkışan sürücü kurtarıldı
Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdil İlkin'in 'Cennetsi' sergisi, 16 Ekim'e kadar ziyarete açık - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:29 Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek
22:11 Suudi Arabistan kabinesi değişti! Prens Selman Başbakan oldu
22:13 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok
21:33 Selahattin Demirtaş kendisine 'katil' diyen Bakan Süleyman Soylu'ya cevap verdi
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:39 CHP'li Avcılar Belediye'sinde anlaşma sağlanamadı! İşçiler grev kararı aldı
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 22:46:20. #1.12#
SON DAKİKA: İdil İlkin'in "Cennetsi" sergisi, 16 Ekim'e kadar ziyarete açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement