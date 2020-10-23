Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli: "En büyük sermayemiz ilişkilerimiz" - Son Dakika

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli: "En büyük sermayemiz ilişkilerimiz"

23.10.2020 11:43
Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli:

Çağdaş sanatın en iyi örneklerini İstanbul'da bir araya getirmeyi hedefleyen Contemporary Istanbul (CI) 14 Aralık'ta başlayacak.

Çağdaş sanatın en iyi örneklerini İstanbul'da bir araya getirmeyi hedefleyen Contemporary Istanbul (CI) 14 Aralık'ta başlayacak.

Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Akbank desteğiyle bu yıl 15.si düzenlenen Contemporary Istanbul'un programını, Çağdaş İstanbul Vakfı'nın sanat, kültür ve eğitim faaliyetlerini, ayrıca Cocoon'daki yeni serginin detaylarını AA muhabirine anlattı.

Kuruluş çalışmaları 2019'da tamamlanan Contemporary Istanbul Vakfı'nın 2020 için planlanan faaliyetlerinin salgın dolayısıyla bir süre ertelendiğini belirten Güreli, "Programında, eğitimler ve çeşitli sertifika programları, uluslararası kurumlarla çeşitli iş birlikleri geliştirmeyi planlayan bir vakıf olarak aynı zamanda Türkiye'deki çağdaş sanat ortamının gelişmesi, sanatçılara daha fazla olanak verilmesi konusunda bütün sanat dünyasını da seferber ediyoruz." dedi.

Güreli, vakfın en büyük gücünün 20 yıla yakın süredir aktif olarak gerçekleştirdikleri etkinliklerden edinilen tecrübe ve geliştirdikleri ilişkiler olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar elde ettiğimiz en büyük sermayemiz, geliştirdiğimiz ilişkilerimiz diyebilirim. Bu ilişkiler silsilesi, dünyada iletişim içerisinde olduğumuz sanatçılar, galeriler, kurumlar, müzeler vb. bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman parasal değeri ölçülemeyecek büyük bir güç ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Contemporary Istanbul'un hazırlıklarının devam ettiğinin altını çizen Güreli, 2019'da 80'e yakın galeriyle yapılan fuarın bu yıl 50 civarında galeriyle sınırlandırılacağını kaydetti.

Contemporary Istanbul, bu sene 10 bin kişiyi ağırlayabilecek

Ali Güreli, 14-15 Aralık'ta VIP ön gösterim, 16-20 Aralık'ta ise genel ziyarete açık olarak izleyiciyle buluşacak fuarın İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları'nda yapılacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu seneki fuara yüzde vermek gerekirse, yüzde 60 yerli, yüzde 40 yabancı galeri katılımı olacağını tahmin ediyoruz. Fransa, Almanya, İngiltere, ABD, Bulgaristan, Portekiz, Romanya, Avusturya'dan kontratlarımız var. Dünyadaki fuarların yüzde 95'i iptal edilmiş durumda. Belki de 2020'de düzenlenen son fuar olarak yerimizi alacağız. Fuar alanımız yaklaşık 17 bin metrekare. 10 metre kareye 1 kişi gelecek şekilde hesaplandığında bin 700 kişinin aynı anda alanda bulunabileceği bir etkinlik olacak. 300-400 kişinin personel ve fuar görevlisi olduğu düşünülürse bin 300 kadar ziyaretçiyi aynı anda fuar alanında ağırlayabileceğiz gibi gözüküyor. Bu sebeple bütün ziyaretçilerimizin gelecekleri gün ve saatleri akreditasyonla önceden belirtmelerini rica edeceğiz. Nitekim geçtiğimiz yıllarda 4 gün olan fuarı 7 güne çıkarttık. Hem gün sayısı arttı hem alan genişledi hem de galeri ve ziyaretçi sayısı azaldı. Neticede 2019'da 73 bin ziyaretçi ağırlayan Contemporary Istanbul'a bu sene 10 bin kişi katılabilecek. Bu yüzden kayıt sistemi çok kıymetli ve ziyaretçilerimizden diğer katılımcıları da düşünerek randevu sistemine uymasını bekliyoruz."

Fuar aynı zamanda çevrim içi olarak da takip edilebilecek

Pandemi başladıktan sonra etkinlikler için çevrim içi sistemin öne çıkacağını görerek ekibiyle bu yönde çalışmalara başladıklarını vurgulayan Güreli, "Contemporary Istanbul, bu sene çevrim içi olarak da takip edilebilecek. Alman ve Türk uzmanlardan oluşan karma bir ekiple özel bir yazılım geliştirdik ve çok yakında bunu kamuoyuna duyuracağız. Çevrim içi sergiler ve fuarlar, önümüzdeki yıllarda da yapılmaya devam edecek. Biz de bundan sonra farklı sanat dallarından çalışmaları bu platform üzerinden devam ettireceğiz. Önümüzdeki yıllarda fiziksel olarak gerçekleşen fuarlar öne çıkacaktır ama çevrim içi de artık bu sürece dahil olacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul Işık Festivaline kavuşuyor

Ali Güreli, fuarın gerçekleşeceği aralık ayında başka etkinliklere de ev sahipliği yapacaklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Aralıkta İstanbul, adlı bir proje daha başlattık. 4-21 Aralık'ta İstanbul'un önde gelen 50'den fazla restoranı, mutfak sanatı, gastronomi şöleni yaşatacak. Bir diğer etkinliğimiz, İstanbul ışık festivali. 40'a yakın sanatçının eseri İstanbul'un çeşitli noktalarında çeşitli mekanlara yansıtılarak insanlar tarafından görülebilecek. Bunun dünyayla iletişimi çok kuvvetli olacak ve dikkat çekecek diye düşünüyorum. İstanbul'dan dünyaya böyle bir pozitif etkinin çıkması hem Türk insanına hem de dünyaya bir mesaj diye görüyorum. Bu bakımdan Türkiye'nin ve İstanbul'un geleceğini çok olumlu görüyorum. Müthiş bir altyapı ve insan heyecanı var. Bunların hepsi bir araya gelince bizi kimse tutamaz diye düşüyorum."

Vakfın ilk üretim ve sergi mekanı Cocoon'da, Güreli Koleksiyonu'nda yer alan 35 eserden oluşan "Yakınsama" sergisine ev sahipliği yaptıklarını aktaran Güreli, küratörlüğünü Ayça Okan'ın yaptığı sergide, yaklaşık 14 yılda toplanmış yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinden bir seçkiyi sanatseverlere sunduklarını söyledi.

Yakınsama sergisinde, Haluk Akakçe, Erdağ Aksel, Christian Awe, Bedri Baykam, Benji Boyadgian, Eelco Brand, Agathe de Bailliencourt, Osman Dinç, Tayfun Erdoğmuş, Murat Germen, Sahand Hesamiyan, Erdal İnci, Komet, Koorosh Shishegaran, Sinan Logie, Şükran Moral, Murat Morova, Devran Mursaloğlu, Mehmet Nazım, Ahmet Öğüt, Mübin Orhon, Murat Pulat, Casey Reas, Sarkis, Yaşam Şaşmazer, Nejat Satı, Robert Schaberl, Kemal Seyhan, Berndnaut Smilde, Jeong Min Suh, Canan Tolon, Ulrich Riedel, Jorinde Voight ve Fahrelnissa Zeid'in eserleri yer alıyor.

Büyükyalı Fişekhane'de bulunan "Yakınsama" sergisi 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli: 'En büyük sermayemiz ilişkilerimiz' - Son Dakika

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