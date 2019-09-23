Son Dakika Haberleri: "Continental Cup" İstanbul'da oynandı
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"Continental Cup" İstanbul'da oynandı

1 saat önce

İstanbul, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen Avrupa Kupası maçlarına ev sahipliği yaptı.

İBB'nin desteklediği organizasyonda Sırbistan temsilcisi Crvena Zvezda Belgrade rakiplerine üstünlük sağlayarak bir üst tura yükseldi.

Dört takımın katıldığı turnuva 20 Eylül'de İBB Silivrikapı Buz Pisti'nde başladı. IIHF'nin 1997 yılından beri Continental Cup ismiyle gerçekleştirdiği Avrupa Buz Hokeyi turnuvasının A grubunda Türkiye'den Zeytinburnu Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, İzlanda'dan Skautafelag Akureyrar, Bulgaristan'dan SC Irbıs-Skate Sofia ve Sırbistan'dan Crvena Zvezda Belgrade takımları mücadele etti.

İBB ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu iş birliği ile 20-22 Eylül tarihlerinde yapılan müsabakalara 80 sporcu katıldı. Puan usulüne göre oynanan turnuva Skautafelag Akureyrar ve Crvena Zvezda Belgrade maçıyla başladı. Katılan her takımın üç maç yaptığı organizasyonun son maçı ise Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü ve Skautafelag Akureyrar arasında yapıldı

Turnuvayı Sırbistan temsilcisi Crvena Zvezda Belgrade takımı 9 puan toplayarak önde tamamladı. Bu sonuçla 18-20 Ekim tarihleri arasında Ukrayna'nın Brovary kentinde Letonya, Ukrayna ve Romanya temsilcisi takımlarla yapılacak üst grup maçlarına çıkmaya hak kazandı.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün ev sahipliği yaptığı karşılaşmalarda altı maç izleme fırsatı elde eden İstanbullular buz hokeyini de daha yakından tanıma imkanı buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Crvena Zvezda, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:43 Kaynak: Bültenler
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