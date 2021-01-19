Continental Vision 2030 hedeflerini açıkladı - Son Dakika

Continental Vision 2030 hedeflerini açıkladı

19.01.2021 17:14
Continental Vision 2030 hedeflerini açıkladı, System.String[]

Continental Lastik Grubu, “Vision 2030” stratejik programını açıkladı.

Continental Lastik Grubu, "Vision 2030" stratejik programını açıkladı.

Buna göre Continental özellikle Asya ve Kuzey Amerika pazarlarında payını artırarak, binek ve hafif ticari lastik segmentinde, elektrikli araçlar için lastikler ve ultra yüksek performanslı lastiklerle pazarda dünya genelinde büyümeye odaklanıyor.

Conti360° filo hizmetleri, kamyon ve otobüs lastikleri segmentinde tüm bölgelerde lokomotif rolü üstlenecek. Çok sayıda farklı endüstriyel kullanım alanına ilave olarak bisiklet, motosiklet ve yarış lastiklerini de içeren Continental'in Özel Lastikler iş kolu ise tarım lastikleri pazarında da kayda değer bir büyüme hedefliyor.

Akıllı dijital lastikleri ve sürdürülebilirlik hedefleri

Lastik Grubu Başkanı ve Continental Yönetim Kurulu Üyesi Christian Kötz, "Mükemmel lastik, bizim DNA'mızda var, öyle de kalacak. Bu sayede dünyada lider lastik üreticileri arasında girdik. Şimdi 'Vision 2030' stratejik programımızla güçlü konumumuzu daha da ileriye taşımaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki dönemde akıllı dijital lastik çözümlerimizi ve iddialı sürdürülebilirlik hedeflerimizi hayata geçirmemiz, başarımızda belirleyici olacak, böylece pazarda fark yaratabileceğiz. Yeni 'Vision 2030' stratejik programı, organizasyonumuzu sistematik olarak müşteri odaklı çözümler geliştirecek şekilde yapılandırmak ve müşteri ihtiyaçlarını tüm faaliyetlerimizin merkezine yerleştirmek konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor" dedi.

Şu anda dünyanın en büyük üçüncü binek lastiği ve dördüncü kamyon lastiği üreticisi konumunda bulunan Continental, premium binek, kamyon ve özel lastik portföyüyle lastik teknolojisinde en üst yenilikçi performansı temsil etmeye devam edecek. Geçtiğimiz yıllarda üretim ağında dünya genelinde büyümesini sürdüren şirketin son teknoloji üretim sistemleri, gelecekte daha verimli ve çevreye dost üretimi destekleyecek.

Dijital çözümlerde dünya lideri olmayı hedefliyor

Continental, sistematik olarak yeni iş modelleri geliştirmeye ve premium lastiklere odaklanan akıllı dijital çözümlerle eksiksiz bir ekosistem yaratmaya devam edecek. Mobilite sektöründe dünyanın en büyük elektronik, sensör sistemleri ve yazılım tedarikçilerinden biri olan Continental, bu konuda önemli bir rekabet avantajına sahip. Şirket, müşteriler ve diğer teknoloji firmaları ile sistematik olarak iş geliştirme ortaklıkları da yapıyor. Bu yaklaşımla, Lastik Grubu 2030 yılına kadar hizmet tabanlı dijital çözümlerde dünya lideri olmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik alanında da iddialı hedefler peşinde koşan Continental, 2030 yılına kadar lastik sektöründe en yenilikçi üretici olmayı hedefliyor. Bu düşünceyle, 2020 Nisan ayında dünya genelinde devam eden tüm proje ve faaliyetler, yeni oluşturulan Sürdürülebilirlik Departmanı altında toplandı. Sürdürülebilirlik ve sorumluluk anlayışıyla yürütülen ticari faaliyetler, uzun yıllardır Continental'in kurumsal stratejisinin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Bu faaliyetler, iklim değişikliği, düşük emisyonlu mobilite, döngüsel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sürdürülebilir tedarik zincirleri gibi stratejik konular etrafında yoğunlaşarak değer zincirinin tüm aşamalarını kapsıyor.

2050 yılına kadar lastiklerde yüzde 100 sürdürülebilir malzemeler kullanılacak

Continental, üretim, kullanım ve geri dönüşüm açısından geleceğin enerji verimliliği daha yüksek ve çevre dostu lastiğine ulaşmak için sistematik olarak yeni teknolojiler, alternatif malzemeler ve çevreye uyumlu üretim süreçleri alanlarında Ar-Ge'ye yatırım yapıyor. Lastik üreticisi, bu çalışmalar sayesinde 2050 yılına kadar lastik ürünlerinde kademeli olarak yüzde 100 sürdürülebilir malzemeler kullanmayı hedefliyor. Lastik Grubu, su ve enerjinin verimli ve sürdürülebilir kullanımında da sektörünün lideri konumunda. Bugün Continental, üretilen her ton lastik başına endüstri ortalamasından yüzde 55 daha az su ve yüzde 17 daha az enerji tüketiyor. 2030 yılına kadar ise ek olarak yüzde 20 daha tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Bentley Continental, Kuzey Amerika, Bisiklet, Asya, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Continental Vision 2030 hedeflerini açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Josef de Souza, 11 maç daha oynarsa Beşiktaş'taki sözleşmesi 1 yıl uzayacak Otoyolda mucize kurtuluş! Yolcu otobüsünden kopan çamurluk faciaya neden oluyordu Yalnız yaşayan yaşlı kadın, komşuları tarafından kanlar içinde ölü bulundu Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor Oğlunu uyuşturucu bağımlılığından kurtarmak için kendi elleriyle cezaevine gönderdi
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti         
17:27
Kısıtlamaların esnetilmesi için mart ayının ikinci yarısı bekleniyor Kısıtlamaların esnetilmesi için mart ayının ikinci yarısı bekleniyor         
17:03
90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı yapılmayacak 90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı yapılmayacak         
16:56
Milli futbolcu cinsel taciz suçuyla yeniden yargılanacak Milli futbolcu cinsel taciz suçuyla yeniden yargılanacak         
16:32
Tunus'ta halk sokağa döküldü! 600'den fazla kişi gözaltında Tunus'ta halk sokağa döküldü! 600'den fazla kişi gözaltında         
16:13
Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor         
16:03
Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi         
15:50
Hazine bugünkü ihalelerde yaklaşık 6 milyar lira borçlandı Hazine bugünkü ihalelerde yaklaşık 6 milyar lira borçlandı         
15:39
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan evde musluklara kadar her şeyi çaldılar Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan evde musluklara kadar her şeyi çaldılar         
15:09
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı         
14:54
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir         
14:00
Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı         
13:53
Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili Özgür Arduç: Duruşmaya çıkmak istemiyorum Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili Özgür Arduç: Duruşmaya çıkmak istemiyorum         
12:23
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 17:46:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Continental Vision 2030 hedeflerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei