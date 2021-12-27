Control kaç GB? Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Control oldu!

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu ve erişime açıldı. Epic Games Store'da aynı zamanda 17 Haziran'a kadar sürecek olan Mega Satış etkinliği de yer alıyor. Vitrinde Genshin Impact'in tanıtımı yapılıyor.

Yayıncı 505 Games ve geliştirici Remedy Entertainment tarafından piyasaya sürülecek olan Control Ultimate Edition, yakında ulaşılabilir olacak. İlk olarak Steam'e çıkışını yapacak oyun, Epic Games, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için de sunuldu.

Control, The Game Awards 2019'da sekiz aday sahibiydi.

CONTROL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10, 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-7600K/ AMD Ryzen 5 1600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660/1060/ AMD Radeon RX 580 AMD | For Ray Tracing: GeForce RTX 2060

DirectX: Sürüm 12

CONTROL KAÇ GB?

Control 42 GB kullanım alanı istemektedir.

CONTROL KAÇ TL?

Epic Games Store'da 399,00 TL'den ön siparişe açılan Control'ün fiyatı indirimle 99 TL'ye indirilmişti. Epic Games Store'da 399,00 TL'den ulaşılabilir olan oyun, şu an ücretsiz.