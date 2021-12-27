Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu ve erişime açıldı. Epic Games Store'da aynı zamanda 17 Haziran'a kadar sürecek olan Mega Satış etkinliği de yer alıyor. Vitrinde Genshin Impact'in tanıtımı yapılıyor.
Yayıncı 505 Games ve geliştirici Remedy Entertainment tarafından piyasaya sürülecek olan Control Ultimate Edition, yakında ulaşılabilir olacak. İlk olarak Steam'e çıkışını yapacak oyun, Epic Games, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için de sunuldu.
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Control, The Game Awards 2019'da sekiz aday sahibiydi.
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
Control 42 GB kullanım alanı istemektedir.
Epic Games Store'da 399,00 TL'den ön siparişe açılan Control'ün fiyatı indirimle 99 TL'ye indirilmişti. Epic Games Store'da 399,00 TL'den ulaşılabilir olan oyun, şu an ücretsiz.
Son Dakika › Gamegar › Control kaç GB? Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Control oldu! - Son Dakika