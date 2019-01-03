Cook: Apple Çin Ekonomisindeki Zayıflamadan Etkilendi (2)
37 dakika önce
Apple CEO'su Tim Cook, şirketin Çin ekonomisindeki zayıflamadan ve beklentilerden düşük iPhone satışlarından etkilendiğini açıklamasıyla, Apple hisseleri yüzde yaklaşık yüzde 8.0 değer kaybetti ve şirketin piyasa değeri 50 milyar dolar düştü.
Apple CEO
'su Tim Cook
, şirketin Çin
ekonomisindeki zayıflamadan ve beklentilerden düşük iPhone satışlarından etkilendiğini açıklamasıyla, Apple hisseleri yüzde yaklaşık yüzde 8.0 değer kaybetti ve şirketin piyasa değeri 50 milyar dolar düştü.
Apple, Çin ekonomisindeki zayıflık ve buna bağlı olarak iPhone satışlarının beklenenden zayıf kalması nedeniyle ilk çeyrek için ciro beklentisini düşürdü. Apple, ilk çeyrek için ciro beklentisini 89-93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara indirdi.
Cook, yatırımcılara gönderdiği mektupta, beklentilerin düşürülmesine neden olarak Çin'deki zayıflamanın ve beklentilerden düşük iPhone satışlarının yanı sıra, diğer ülkelerde yeni iPhone modellerine talebin düşündükleri kadar güçlü olmamasının da rol oynadığını vurguladı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:49 Kaynak: DHA
Dev Şirketin CEO'su Açıkladı: Apple Çin Ekonomisindeki Zayıflamadan Etkilendi
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