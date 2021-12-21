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COOKSHOP yıl sonunda 40 şubeye ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika

COOKSHOP yıl sonunda 40 şubeye ulaşmayı hedefliyor

21.12.2021 20:03
COOKSHOP yıl sonunda 40 şubeye ulaşmayı hedefliyor

COOKSHOP, bu yılın haziran-ekim ayları arasında 35 milyon lira yatırımla 10 şubeyi daha bünyesine katarak 27'ye ulaşan şube sayısını, yıl sonuna kadar 40'a çıkarmayı ve yeni konseptlerle yeni pazarlara girmeyi hedefliyor.

COOKSHOP, bu yılın haziran-ekim ayları arasında 35 milyon lira yatırımla 10 şubeyi daha bünyesine katarak 27'ye ulaşan şube sayısını, yıl sonuna kadar 40'a çıkarmayı ve yeni konseptlerle yeni pazarlara girmeyi hedefliyor.

COOKSHOP'tan yapılan açıklamaya göre, restoran zinciri COOKSHOP 2021 yılında yatırımlarına hız verdi.

İlk şubesini 2008 yılında Nişantaşı'nda açan COOKSHOP, bu yılın haziran-ekim ayları arasında 35 milyon lira yatırımla Galataport, Meydan AVM, İstinyepark İzmir, Kıyı İstanbul ve Kozyatağı City's'in de aralarında bulunduğu 10 şubeyi daha bünyesine katarak şube sayısını 27'ye çıkardı.

Operasyon, pazarlama ve satış yönetimi departmanlarını da genişleterek kendisini profesyonel bir ekibe emanet eden COOKSHOP, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde şube sayısını 40'a çıkarmayı hedefliyor. Her geçen gün ivmesini daha da artıran marka, büyümeye de 50 milyon lira bütçe ayırdığını duyurdu.

COOKSHOP yeni pazarlara girmeyi hedefliyor

Dünyayı etkileyen salgın sürecinin zorlu koşullarına rağmen büyümeye devam eden COOKSHOP, yeni pazarlara girmeye hazırlanıyor.

Yurt içinde yeni açılacak şubelerin arasında Akaretler, Beylikdüzü, Adapazarı, Gaziantep, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri gibi lokasyonlar bulunurken, yurt dışında ise Bakü, Erbil, Fas, Dubai'de görüşmeler devam ediyor.

Kısa süre önce Bağdat Caddesi Erenköy'de Arka Bahçe konseptini de hayata geçiren marka, caddenin kalabalığı ve hareketli akışından biraz daha uzak kalmak isteyenleri COOKSHOP Arka Bahçe'de ağırlıyor.

COOKSHOP yeni projeleri hayata geçirip tüketiciyle buluşturacak

Marka ayrıca, 2022 senesinde Magnolia Shop by COOKSHOP ve Cookbox by COOKSHOP isminde 2 ayrı konsept geliştirmeye hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen COOKSHOP Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kazancı, salgına rağmen başarılı bir seneyi daha geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok sayıda franchise talebi alıyoruz ancak şirket politikamız gereği servis ve hizmet kalitemizin standardını korumak adına COOKSHOP markamızda franchise çalışma modelini uygulamıyoruz. Ancak bu talepleri geri çevirmemek adına yepyeni bir oluşum içerisinde olduğumuzun haberini verebilirim. Bu yeni projelerimizi hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Sektörün profesyonellerinden Genel Müdürümüz Sn. Selçuk Gengeç'in liderliğinde güçlü bir ekiple çalışıyoruz. 2022 senesinin ekibimiz ve markamızın daha da büyüyeceği bir sene olmasını hedefliyoruz."

Nişantaşı, Haziran, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel COOKSHOP yıl sonunda 40 şubeye ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika


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