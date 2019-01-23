Cool Çocuklar Kampta Filmi

Cool Çocuklar Kampta, eğlenmek için gittikleri kampta hayatlarını değiştirecek değerli dersler alan iki kardeşin hikayesini konu ediyor. Anneleri ile birlikte dedelerinin yanına taşınan Zach ve Spencer, yeni hayatlarına uyum sağlamakta biraz zorlanır. Babalarının kaybından sonra büyük bir yıkıma uğrayan kardeşler birbirleri ile pek de iyi geçinemez. Anneleri, ikisinin tatile çıkmasının onlara iyi geleceğini ve bu sayede ilişkilerinin düzeleceğini düşünerek onları kampa göndermeye karar verir. Gittikleri kamp sadece onların ilişkisine etki etmekle kalmayıp aynı zamanda hayatlarını değiştirecek birçok şey öğrenmelerini sağlar. Kardeşler, kamp sayesinde bir şeyi başarmak için kendilerine de inanmaları gerektiğini, zorbalık yapmamaları gerektiğini, hile yapanların asla kazanamayacağını ve gerçek dostluğun ne demek olduğunu öğrenir. Yönetmen:
Lisa Arnold Senaryo:
David Henri Martin, Jarred Coates, Wendi CoatesOyuncular:
Connor Rosen, Logan Shroyer, Michael Gross
, Leigh-Allyn Baker, Markie Post, Juliocesar Chavez
, Tyree Brown, Jacob Etter, Sean Ryan Fox
, Jacob T. Phillips, Jordan A. Phillips, Abigail Duhon, Emily Hahn, Tanner Fontana, Mary Rose Neumeyer, Emily Kasp, A.J. Trauth, Christos Vasilopoulos, Shawn-Caulin Young, Lisa Arnold , Garth Frenzel, Garrett Coates, Jarred Coates, Alex Johnson, Madilyn Ginsburgh, Cody Dedon, Ellison Booker, Griffin Smith, Chris Clark, Riley EwingFilmin Türü:
AileOrijinal Adı:
Camp Cool KidsYapımcı Firma:
Check the Gate ProductionsYapım Yılı:
2017Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
104 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
01.02.2019Cool Çocuklar Kampta Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.