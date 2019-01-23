Son Dakika Haberleri: Cool Çocuklar Kampta Filmi

Cool Çocuklar Kampta Filmi

1 saat önce

Cool Çocuklar Kampta filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cool Çocuklar Kampta filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Cool Çocuklar Kampta Filmi, System.String[]
Cool Çocuklar Kampta, eğlenmek için gittikleri kampta hayatlarını değiştirecek değerli dersler alan iki kardeşin hikayesini konu ediyor. Anneleri ile birlikte dedelerinin yanına taşınan Zach ve Spencer, yeni hayatlarına uyum sağlamakta biraz zorlanır. Babalarının kaybından sonra büyük bir yıkıma uğrayan kardeşler birbirleri ile pek de iyi geçinemez. Anneleri, ikisinin tatile çıkmasının onlara iyi geleceğini ve bu sayede ilişkilerinin düzeleceğini düşünerek onları kampa göndermeye karar verir. Gittikleri kamp sadece onların ilişkisine etki etmekle kalmayıp aynı zamanda hayatlarını değiştirecek birçok şey öğrenmelerini sağlar. Kardeşler, kamp sayesinde bir şeyi başarmak için kendilerine de inanmaları gerektiğini, zorbalık yapmamaları gerektiğini, hile yapanların asla kazanamayacağını ve gerçek dostluğun ne demek olduğunu öğrenir.


Yönetmen: Lisa Arnold
Senaryo: David Henri Martin, Jarred Coates, Wendi Coates
Oyuncular: Connor Rosen, Logan Shroyer, Michael Gross, Leigh-Allyn Baker, Markie Post, Juliocesar Chavez, Tyree Brown, Jacob Etter, Sean Ryan Fox, Jacob T. Phillips, Jordan A. Phillips, Abigail Duhon, Emily Hahn, Tanner Fontana, Mary Rose Neumeyer, Emily Kasp, A.J. Trauth, Christos Vasilopoulos, Shawn-Caulin Young, Lisa Arnold , Garth Frenzel, Garrett Coates, Jarred Coates, Alex Johnson, Madilyn Ginsburgh, Cody Dedon, Ellison Booker, Griffin Smith, Chris Clark, Riley Ewing
Filmin Türü: Aile
Orijinal Adı: Camp Cool Kids
Yapımcı Firma: Check the Gate Productions
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 104 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 01.02.2019

Cool Çocuklar Kampta Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com

Yönetmen, Sinema
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu: Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar Eşiyle Olan Fotoğrafını Paylaşan Oyuncu Nur Fettahoğlu, Instagram'da Aşka Geldi

Bursa'da Su Fiyatlarına Yüzde 10'luk Üçüncü İndirim Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 10:21:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cool Çocuklar Kampta Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]