Coorbiz'de önemli görevlendirme

Naci Kostakoğlu, Coorbiz Danışmanlık A.Ş'de satış, pazarlama ve iş geliştirme çalışmalarına odaklanmak üzere yönetici ortak olarak göreve başladı.



Şirketlerin satış faaliyetlerine destek sunan Coorbiz Danışmanlık A.Ş., kurumsal satış alanındaki yaygınlığını Naci Kostakoğlu ile güçlendirdiğini açıkladı. Şirkette; satış, pazarlama ve iş geliştirme fonksiyonlarından sorumlu yönetici ortak olan Kostakoğlu, kurumsal satış ağının geliştirilmesi için çalışmalar gerçekleştirecek.



Kostakoğlu, kurumsal satış alanında uzun yıllar çalışan profesyonellerden güç alan Coorbiz'in Türkiye genelinde sağladığı satış ağını genişletmeyi hedeflediklerini belirterek, "Şirketlerin satış çalışmalarını dışarıdan destekleyen ekibimizle satış ağımızı yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Şirket olarak yeni dönemde, şirketlerin müşteri portföyünü geliştirmesi ve reel sektördeki etkinliğini artırabilmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Müşterilerimizin satış ve pazarlama süreçlerini geliştirerek katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Naci Kostakoğlu kimdir?



Naci Kostakoğlu, İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nden 1988 yılında mezun oldu. Askerlik görevini tamamlayıp 1989 yılında Çukurova Grubu'nda servis mühendisi olarak başladığı kariyerine, 1992-1994 .tarihleri arasında Arçelik A.Ş.'de Ürün Geliştirme Mühendisi olarak devam etti. 1994-2009 yılları arasında Borusan Grubu'nda Servis, İş Geliştirme, Pazarlama ve CRM alanlarında yöneticilik, 2009-2020 yılları arasında ise Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş.'de CRM ve satış müdürlüğü görevlerini gerçekleştirdi. - İSTANBUL